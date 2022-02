Listă: Firme românești care merg la Mobile World Congress Barcelona 2022

Un număr de 16 firme românești, din București, Cluj-Napoca, Brașov și alte orașe, expun, cu sprijin de la stat, în perioada 28 februarie – 3 martie, la Mobile World Congress Barcelona 2022, una dintre cele mai mari expoziții de tehnologie mobilă din lume, la care participă coloși mondiali ca Google, Amazon, Microsoft, Meta, Samsung, Orange sau Vodafone.

Pe lista participanților din România se regăsește, de exemplu, și Visual Fan din Brașov, compania care vinde, sub brandul propriu Allview, telefoane mobile și alte gadgeturi produse în China, în principal.

Lista participării românești la Mobile World Congress Barcelona 2022 cuprinde companii din:

Timișoara (Lasting Software, WebChain),

Arad (Systronics),

Oradea (Cargo Track Solutions),

Bucureşti (Free Wifi System, Nexus Electronics, R Systems Computaris Europe),

Braşov (Visual Fan),

Pitești (Roweb Development),

Cluj (Altom Consulting, Seven Code Development, Softech, Zynk Software),

Baia Mare (Memox Vision, Service Return),

Suceava (ASSIST Software).

Companiile românești vor putea fi găsite la Pavilionul expozițional al României în Hala 5, stand 5E61, a informat Asociația Română pentru Industria Electronică și Software Timișoara (ARIES-TM), care organizează, ), cu sprijinul Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, participarea românească la expoziția din Spania, sub sloganul „romaniaIT. Creative Talent, Technical Excellence”.

Cele 16 companii românești vor expune tehnologii ca: robot programabil pentru controlul dispozitivelor cu ecran tactil, soluții software de testare, soluții SmartCity, soluții eHealth, eLearning, sistem de management al deșeurilor, sistem de monitorizare a calității aerului, microsere inteligente, soluție pentru managementul flotei, servicii PCBA, gadget-uri inteligente.

Aceasta este cea de-a doua participare românească organizată în comun la Mobile World Congress Barcelona și prima după 2 ani de pauză.

Această ediţie a salonului tech de la Barcelona „este o importantă revenire la normalitate, devenind astfel un eveniment emblematic pentru toate acele companii care doresc să se perfecționeze și să se pună la curent cu cele mai noi dezvoltări tehnologice, deoarece vine după anul 2020 când nu a avut loc din cauza pandemiei şi anul 2021, care a avut o ediţie restrânsă în vară” - spune ARIES-TM într-un comunicat transmis StartupCafe.ro .

Mobile World Congress Barcelona este unul dintre cele mai importante saloane internaționale de tehnologii de comunicații mobile. Organizat de GSM Association (Global System for Mobile Communications), salonul de la Barcelona este principalul eveniment dintr-o serie de astfel de expoziții sub brandul MWC. Alte congrese de tehnologii mobile sub același brand sunt organizate la Shanghai și la Los Angeles.

Anul acesta, la Barcelona sunt așteptați peste 1.000 de reprezentanți de top ai domeniului tehnologiei mobile, printre care lideri de business ca: Adam Selipsky (CEO Amazon Web Services), Cher Wang (Chairperson & CEO HTC Corporation), Guo Ping (Deputy Chairman & Rotating Chairman Huawei), Pekka Lundmark (President & CEO Nokia), Nick Read (CEO Vodafone Group), Anne Chow (CEO AT&T Business), Cristiano Amon (President & Chief Executive Officer Qualcomm).