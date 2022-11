LISTĂ Burse ANIS 2022: 11 cursuri tech concepute de profesori de la universitățile din România, premiate de industria IT locală

Unsprezece proiecte tech concepute de profesori tineri de la universitățile din România sunt câștigătoarele Burselor ANIS 2022, în valoare totală de 55.000 EUR, oferite de companiile ITC din țară.

Temele cursurilor concepute de profesori acoperă domeniile Artificial Intelligence/Machine Learning, Big Data, Blockchain, Cybersecurity, IoT, Virtual Reality si Tech for All (introducerea tehnologiei in universități non-IT).

La ediția din 2022 a programului lansat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) au fost 30 de înscrieri. Proiectele eligibile de anul acesta au fost evaluate de un comitet format din 12 reprezentanți ai mediului academic și ai industriei ITC.

Lista proiectelor tech câștigătoare

Categoria AI/ML: Proiectul Prelucrarea imaginilor propus de Otilia Zvorișteanu și Ștefan Achirei (Universitatea Tehnică Grigore Asachi din Iași); Categoria AI/ML: Proiectul Sisteme inteligente de suport decizional propus de Laura-Nicoleta Ivanciu (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca); Categoria Big Data: Proiectul Ingineria sistemelor de programe propus de Bogdan-Costel Mocanu (Universitatea Politehnică din București); Categoria Blockchain: Pproiectul propus de Costin Carabaș (Universitatea Politehnică din București), Foundations of Blockchain; Categoria Cybersecurity: Proiect susținut de Eduard-Constantin Stăniloiu (Universitatea Politehnică din București): Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 4; Categoria Cybersecurity: Proiectul Criptografie și securitatea datelor, de Alexandru-Gabriel Tudorache (Universitatea Tehnică Grigore Asachi din Iași); Categoria IoT: Proiectul Sisteme de senzori inteligenți, realizat de Mădălina-Georgiana Berceanu (Universitatea Politehnica din București); Categoria IoT: Cursul Internet of Things, pregătit de către Nicolae-Alexandru Botezatu (Universitatea Tehnică Grigore Asachi din Iași). Categoria Tech for All: Cursul Media Innovation and Technology, propus de către Bogdan Oprea (Universitatea din București); Categoria Tech for All: Cursul Informatică aplicată în psihologie și științe cognitive, de Șerban-Andrei Zanfirescu (Universitatea din București); Categoria Virtual Reality cuprinde în acest an cursul Tehnologii multimedia și medii virtuale, propus de către Aurelia Ciupe (Universitatea din Cluj).

Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să dețină titlul de lector sau asistent universitar, să aibă vârsta de cel mult 40 de ani și să introducă sau să actualizeze un curs/ laborator cu metode inovative de predare, în unul dintre domeniile tehnologice propuse.

Proiectele depuse au fost evaluate după mai multe criterii: caracterul inovativ al cursului/laboratorului și sustenabilitatea lui, structura, obiectivele și materia cursului/laboratorului, respectiv profilul candidatului și metodele inovative de predare.