Life Is Hard preia integral acțiunile Innobyte. Valoarea estimată a tranzacției este 9,1 milioane lei.

Life Is Hard (simbol bursier LIH), companie de software listată pe piața AeRo la Bursa de Valori București a semnat contractul de preluare a 100% din pachetul de acțiuni al Innobyte Solutions. Valoarea estimată a tranzacției se ridică la 9,132 milioane lei dar prețul final va fi stabilit în 2022, informează un comunicat comun al celor două companii.

Conform acordului, cumpărătorul urmează să achite suma în două tranșe - în 2021, respectiv 2022 – printr-o conversie în acțiuni pe care Life Is Hard le va emite după o majorare de capital social care va fi supusă aprobării AGEA (n.r - Adunarea Generală a Acționarilor).

După realizarea tranzacției, actualii asociați ai Innobyte urmează să dețină acțiuni LIH, iar echipa de management va rămâne în continuare implicată în dezvoltarea afacerii e-commerce, în rol operațional, informează comunicatul comun.

Intenția Life is Hard de preluare a Innobyte fusese anunțată de mai multe luni și face parte dintr-un program de dezvoltare prin achiziții de firme IT pentru care compania anunța că are un buget disponibil de 10 milioane de euro.

“Noua deținere pe care Life Is Hard o are în Innobyte Solutions consolidează demersurile noastre de creștere a fundamentului companiei. Ne dorim să ne sporim relevanța pe zona de digitalizare, iar cu Innobyte alături deținem o competență nouă, în ecommerce, pe o piață care se dezvoltă accelerat”, spune antreprenorul Cătălin Chiș, CEO și Președinte al Consiliului de Administrație Life Is Hard | Work Soft.

Pentru finalizarea procesului de intrare a LIFE IS HARD în acționariatul Innobyte Solutions vor avea loc în următoarele săptămâni demersurile legale de înregistrare la Registrul Comerțului (ONRC), respectiv va fi convocată AGEA LIH, pentru aprobarea mecanismului de plată.

“Odată cu semnarea acestui parteneriat, intrăm într-o etapă nouă de dezvoltare, devenind prima companie de ecommerce care își transparentizează astfel performanța - ceea ce reprezintă un angajament crescut din partea noastră în fața clienților, a angajaților și investitorilor Life Is Hard”, spune antreprenorul Cătălin Șomfălean, co-fondator și acționarul majoritar Innobyte.

Innobyte, o companie românească de dezvoltare software specializată în dezvoltarea unor platforme de eCommerce a încheiat primul trimestru din 2021 cu o cifră de afaceri de 483.500 Euro (în creștere cu 40% față de 2020) Compania a fost fondată, în 2006, de antreprenorul Cătălin Șomfălean.

Pentru 2021, reprezentanții companiei estimează că Innobyte Solutions va depăși 2 milioane de euro cifră de afaceri.

Life Is Hard a fost prima companie românească software listată pe piața AeRo a Bursei de Valori București iar în aprilie 2021 avea o capitalizare bursieră de peste 50 milioane lei.

Compania deține cea mai utilizată platformă de brokeraj în asigurări din România – 24broker, un portofoliu propriu de soluții adresate segmentului IMM și furnizează soluții pentru proiecte smart city.

Pentru 2021, Life Is Hard își propune o cifră de afaceri de 20 milioane lei; valoarea estimată a companiei pentru 2022 este de 100 miloane lei.

În ianuarie 2021, Life Is Hard a încheiat tranzacția de preluare a fondului de comerț al Active Power Solutions, cel mai mare dealer telecom B2B (tranzacție încheiată în ianuarie 2021). O altă tranzacție de preluare a fondului de comerț al Treecomm, un distribuitor de soluții telecom pentru companii este încă în desfășurare, se mai arată în comunicat.