Specialiștii în investiții și fintech sfătuiesc startup-urile fintech: Răbdarea și modestia vă pot aduce succesul când lucrați cu băncile

Înconjurați-vă de cât mai mulți lideri și fiți răbdători, modești când lucrați cu băncile: acesta sunt câteva dintre sfaturile oferite de unii dintre cei mai importanți specialiști în investiții și fintech în timpul unui eveniment IT.

Evenimentul NEXT FinTech -The Bridge to Inclusive Finance a fost finalul unui program de accelerare pentru startup-uri fintech din România a fost organizat de Techcelerator și Facilitatea de Dezvoltare a Fondului European pentru Europa de Sud-Est (EFSE DF).

La sesiunea de pitching au fost selectate de către juriul internațional patru startup-uri câștigătoare: 22Trust Venture - titlul de BEST PRODUCT, Leaseman - BEST STARTUP, Investory - BEST PITCH și ZOOM Report - POPULARITY AWARD.

22Trust Venture este un produs B2B dedicat băncilor de retail care le permite să propună prețuri dinamice, utilizând tehnologia AI în activitățile de creditare, Investory - folosește învățarea bazată pe jocuri pentru a ajuta copiii să înțeleagă finanțele; Leaseman - este o platformă pentru închirierea și managementul spațiilor comerciale disponibile; ZoomReport oferă utilizatorilor date publice integrate, localizate geografic și îi ajută să analizeze medii locale socio-demografice& economice pentru decizii de afaceri.

Teodor Blidăruș, FintechOS: Nu deveniți obsedați de poziționare. Atrageți cât mai mulți lideri în companie

„Nu deveniți obsedați de poziționare, mai ales la început. Știu, fiecare VC, fiecare investitor vă va spune: «Trebuie să vă poziționați, trebuie să vă dezvoltați pe o anumită nișă!». În general, acesta este un sfat bun, dar trebuie să fiți deschiși către oportunități. Există atât de multe oportunități în domeniul serviciilor financiare, în special în segmentul de fintech, încât s-ar putea să începeți într-o zonă, să operați acolo, să întâlniți o mulțime de oameni, iar, în cele din urmă, s-ar putea să pivotați într-o altă zonă. Așadar, fiți deschiși la ceea ce vă spune piața. Lucrați cu investitorii locali, lucrați cu VC-urile locale. Acestea vă pot ajuta cu adevărat: înțeleg piața, vă pot ajuta cu conexiuni, vă pot pregăti. Nu vă duceți doar după nume mari din Marea Britanie și SUA: este vorba de a crea valoare pentru clienți, nu doar despre a strânge bani”, a explicat Teodor Blidăruș, CEO și co-fondator al FintechOS, una dintre cele mai de succes startup-uri fintech din Europa. FintechOS a primit în 2020 distincția de "Hottest FinTech Startup", în cadrul Europas Awards, un eveniment lansat de Mike Butcher, editor-at-large în cadrul Techcrunch.

Cel mai important sfat pe care Teodor Blidăruș consideră că îl poate oferi altor antreprenori este să se înconjoare de partenerii potriviți în dezvoltarea afacerii.

„Cel mai bun sfat pe care îl pot oferi colegilor mei antreprenori este: Atrageti cât mai mulți lideri în companie. Nu gândiți pe termen scurt. Puteți avea succes și singuri dacă gândiți pe termen scurt, dacă vă raportați la următoarele 12 luni. Dar, pe măsură ce parcurgeți mai multe etape de investiții, pe măsură ce compania devine tot mai mare, veți înțelege că dezvoltarea unei companii înseamnă de fapt mai multe startup-uri. Poate că ați avut succes în Europa Centrală și de Est, dar vă doriți să vă extindeți în SUA. Acolo sunteți doar «un startup de garaj», o luați de la zero. Antreprenorii vor face mereu diferența, așa că strângeți cât mai mulți oameni alături de voi, deoarece, în esență, cu cât adunati mai mulți antreprenori, cu atât aveți șanse mai mari să faceți o schimbare”, a continuat Teodor Blidăruș.

Cosmin Cosma, RoFin.Tech: Răbdarea în lucrul cu băncile - un factor esențial pentru succesul pe care l-ar putea avea startup-urile fintech

“Startup-urile fintech nu reprezintă o amenințare, acestea pot fi partenerii perfecți pentru industria financiară și ar trebui să continue să inoveze alături de bănci", a declarat Aylin Lim, directorul financiar al Technolera, un fond de investiții din Turcia.

"Fondul nostru este un fond de investiții de tip pre-seed, așa că investim foarte devreme; de ​​obicei, investim în echipe și reprezentăm prima investiție pe care o atrage un startup. Ceea ce vrem să vedem când vorbim cu o echipă este abilitatea de a dezvolta afacerea și că pot îndeplini ceea ce așteptăm de la ei. Ne interesează câțiva parametri: ca echipa să fie capabilă - fondatorii să fie specialiști în domeniu, să fie orientați către agilitate, să fie de neoprit, să fie pasionați, concentrați pe ceea ce fac. O parte foarte importantă este viziunea, ce vor să fondatorii să schimbe în industria în care activează și care le este strategia de dezvoltare pentru următoarele 12 luni", a explicat Ashot Arzumanyan, partener și co-fondator al Smartgate VC, un fond de investiții care operează în SUA și Armenia.

Cosmin Cosma, președintele RoFin.Tech - Asociația Română de Fintech, i-a sfătuit pe antreprenori să fie foarte răbdători și modești atunci când lucrează cu băncile.

"Cred că este foarte dificil să dezvolți un fintech dacă nu ai experiența lucrului cu băncile. Dacă nu știi cum să colaborezi cu ele, sistemul te poate respinge deși poate ai cel mai bun produs de pe piață. Unii antreprenori nu au foarte multă răbdare vis-a-vis de modul în care băncile lucrează: în domeniul bancar, săptămânile pot fi secunde sau secundele pot fi săptămâni. Timpul este foarte diferit. Dacă doriți să lansați un site web, puteți face acest lucru în două zile, dacă vreți însă să dezvoltați ceva cu o bancă, trebuie să vă gândiți că poate dura de la șase până la douăsprezece luni. Acest tip de experiență, acest tip de răbdare, de modestie în lucrul cu băncile cred că este un un factor esențial pentru succesul pe care l-ar putea avea startup-urile fintech", a spus Cosmin Cosma.

Un mesaj similar despre modul în care startup-urile ar trebui să se pregătească atunci când interacționează cu marile companii a fost punctat și de Dan Oros, Head of Marketing Google & Youtube România.

„Primim solicitări de la foarte multe startup-uri și este important cum sunt formulate aceste cereri - dacă au fost scrise la momentul potrivit, dacă fondatorii știu ceea ce solicită. Aici este o oportunitate pentru acceleratoare, pentru consultanți și asociații, de a ajuta startup-urile în procesul de conectare cu băncile și companiile mari. Startup-urile au un numar limitat de potențiale interacțiuni cu acești parteneri și e important să evite anumite greșeli de abordare”, a explicat Dan Oros.

Cristian Dascălu, GapMinder: Uneori, startup-urile se concentrează prea mult pe dezvoltarea unui produs complex în loc să testeze piața cu un MVP generat rapid

Cristian Dascălu, partener în cadrul GapMinder VC și co-fondator al Techcelerator, consideră că startup-urile din Europa de Est nu sunt pregătite îndeajuns pentru a se dezvolta pe cont propriu și rapid.

"Vedem că în România, în Europa de Est, startup-urile nu sunt foarte bine pregătite pentru a se dezvolta pe cont propriu și pentru a crește rapid. Uneori, se concentrează prea mult pe dezvoltarea unui produs complex în loc să creeze rapid un MVP. Acesta este un lucru pe care încercăm să-i învățăm pe fondatori: să-și valideze comercial conceptul aplicației și apoi să intensifice dezvoltarea. Techcelerator există pentru că vrem să eliminăm acest decalaj și vrem să ajutăm startup-urile să se dezvolte, mai rapid și să fie pregătite pentru investiții. Viziunea este obligatorie. Este important să visezi și să gândești pe termen lung, dar este esențial să ai în echipă abilitățile de business pentru a executa MVP-ul cu care sa testezi problema identificată alături de soluția propusă pieței targetate”, a declarat Cristian Dascălu.

La evenimentul NEXT FinTech - The Bridge to Inclusive Finance (24 februarie) s-au înregistrat 370 de persoane din 36 de țări.

11 companii participante au avut posibilitatea ca la finalul programului de accelerare să își prezinte produsele, progresele și să atragă fonduri din partea investitorilor. Startup-urile care și-au prezentat proiectele sunt: 22Trust Venture, AlphaBlock Technologies, ENSO Business, Finpathic, Investory Toy Factory, KidsFinance, Leaseman, OptimRent, Monett, TimedFX, ZoomReport.

NEXT FinTech este un program de accelerare din România creat special pentru susținerea startup-urilor tech care dezvoltă soluții pentru domeniul serviciilor financiare.