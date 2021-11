[P] Astepti Black Friday 2021? Iata ce laptopuri iti recomandam sa urmaresti

Simti nevoia unui nou upgrade in materie de laptop? Cu siguranta evenimentul anului, denumit Black Friday este momentul potrivit sa iei o decizie cu privire la acest aspect, mai ales daca si bugetul tau este limitat sau nu doresti sa cheltuiesti mai mult decat ar fi necesar pentru un calculator cu performante adecvate destinatiei de uz.

Promotiile la laptopuri par sa-si intre in drepturi. Iar toata aceasta asteptare in gasirea acelui nou calculator perfect s-ar putea sa merite din plin si sa achizitionezi in cele din urma exact ce ai nevoie.

Daca nu ai experienta in materie de performante si modalitatea prin care sa filtrezi optiunile disponibile, Service Onlaptop din Bucuresti va recomanda acest material si vine in ajutor cu cateva sugestii de laptopuri perfecte pentru birou si munca de birou, fie pentru uz personal, in materie de relaxare si gaming etc. Iata ce sugestii de laptopuri sa pui pe lista de dorinte de Black Friday si pe care sa le urmaresti indeaproape.

Top 4 laptopuri de urmarit de Black Friday 2021

Laptop ultraportabil ASUS X415EA

Asus X415EA se poate transforma intr-un laptop excelent pentru numeroase activitati, atat din punct de vedere personal, cat si profesional. Datorita ecranului cu o diagonala de 14 inch si a dimensiunilor compacte, acest laptop iti va permite sa desfasori toate task-urile tale favorite chiar si atunci cand te afli in deplasare. Dar in acelasi timp nu-ti va ocupa nici mult spatiu pe birou sau pe masuta de cafea. Este prevazut cu un procesor Intel generatia i3 care, prin intermediul memoriei de 8 GB RAM si a celei de stocare de 256 GB SSD, iti va oferi un raspuns rapid la fiecare comanda, si te va impresiona prin ecranul ultra HD cu unghi de vizualizare la 178 grade, prevazut cu rezolutie generoasa de 1920x1080 care iti va oferi o acuratete sporita la detalii.

Procesor: Intel® i3 1115G4 Tiger Lake 3 GHz

Capacitate memorie: 8 GB

Diagonala display: 14 inch

Format display: Full HD

Stocare: 1TB HDD + 128GB SSD

Laptop Lenovo IdeaPad 3 14ADA05

La fel de fiabil este si laptopul Lenovo IdeaPad 3 care, dispune de performante cel putin la fel de generoase, la un pret accesibil. De aceasta data iti amintim ca laptopul dispune de procesor AMD Rysen, care se poate dovedi la fel de excelent in materie de gaming si activitati profesionale, precum cel Intel.

Ecranul este tot de 14 inch, o dimensiune prin care iti vei putea transporta laptopul la nevoie cu usurinta, inclusiv prin intermediul unui rucsac, greutatea acestuia este de doar 1.6 kg , iar un ciclu de incarcare al bateriei te poate ajuta sa-l operezi fara griji pana la aproximativ 8 ore.

Laptopul vine inclusiv cu o memorie de stocare interna de 512 GB SSD si o memorie RAM de 8 GB. Nu beneficiaza de windows integrat, insa e compatibil cu cele mai noi versiuni disponibile pe piata, pe care le poti instala cu usurinta sau la care poti solicita ajutorul unui prieten/specialist, la un pret modic.

Sunetul este clar si precis, la fel ca detaliile pe care le puteti observa in timp ce vizionezi filme sau realizezi procese de logistica si gestiune. Mai multe informatii te lasam sa descoperi singur.

Procesor: AMD Ryzen 5 3500U Zen 2, 2.1 GHz

Numar nuclee: 4

Capacitate memorie: 8 GB

Diagonala display: 14 inch

Format display: Full HD

Tip stocare: SSD 512 GB

Laptop Gaming HP Pavilion 15-dk1011nq

Deopotriva, daca esti in cautarea unui laptop cu performante absolute pentru a-ti face remarcata pasiunea ta fata de gaming si/sau IT, poti opta pentru laptopul HP Pavilion la care vei regasi un ecran mult mai mare cu o diagonala de 15.6”, cu memorie RAM de 8 GB si respectiv 512 GB SSD. Deisgur, nu lipseste nici unul dintre cele mai performante procesoare Intel Core generatia i7, prevazut cu placa de 4GB nVidia GeForce GTX 1650 4GB.

Designul laptopului este cu totul si cu totul deosebit, demn de un gamer adevarat, prevazut cu difuzoare frontale, ecran curbat si tastatura cu sistem de iluminare pentru o operare facila chiar si pe intuneric.

Tip procesor: Intel® i7 2.6 GHz

Capacitate memorie: 8 GB

Diagonala display: 15.6 inch

Format display: Full HD

Tip stocare: SSD 512 GB

Placa video dedicata: nVidia GeForce GTX 1650 4GB

Laptop Gaming OMEN 15-en1008nq

Si nu in cele din urma, iti recomandam sa urmaresti inclusiv laptopul OMEN 15-en1008nq din a carui configuratie nu lipseste de aceasta data un procesor AMD Rysen cu placa nVIDIA de 6 GB, alaturi de 6 GB RAM si 512 GB memorie interna tip SSD. Acestea fiind zise, probabil ca poti anticipa usurinta cu care vei duce la bun sfarsit toate task-urile din timpul jocurilor sau cat de usor iti va fi sa dezvolti o serie de aplicatii si noi tehnologii, in calitate de gamer, respectiv specialist IT. Ecranul beneficiaza inclusiv de protectie antireflex care va facilita experienta in utilizare, mentinandu-ti in acelasi timp si sanatatea oculara in standardele optime. Bineinteles, dimensiunea si greutatea sunt la fel de fiabile si reduse, iar laptopul este echipat inclusiv cu functie Bluetooth prin care poti partaja cu usurinta numeroase fisiere intre dispozitivele tale favorite. Cu siguranta acest laptop te va impresiona prin performantele sale si, de Black Friday, vei avea ocazia sa-l descoperi la un pret si mai bun.

Procesor: AMD Ryzen 7 3.2 GHz

Capacitate memorie: 16 GB

Diagonala display: 15.6 inch

Format display: Full HD

Tip stocare: SSD 512 GB

Placa video dedicata: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 6GB

Acestea au fost sugestiile noastre pentru astazi. Nu uita sa urmaresti si tu promotiile viitoare pentru a te bucura de cele mai bune performante, la cele mai bune preturi.