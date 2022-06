Nou laborator pentru studenții de la Politehnica București, deschis împreună cu Honeywell

Honeywell, compania de soluții pentru industria aerospațială și tehnologii de control pentru clădiri, deschide împreună cu Universitatea Politehnica București un nou laborator în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare.

Laboratorul inaugurat joi - Honeywell Sisteme de Control Avansat - este echipat cu soluții de automatizare și utilizează cele mai noi tehnologii dezvoltate de companie, conform unui comunicat transmis StartupCafe.ro.

Laboratorul va putea fi folosit de peste 400 de studenți în fiecare an, care vor învăța să lucreze cu software-uri de dezvoltate de companie și, în același timp, să testeze aceste soluții.

Ei vor putea pune în practică cunoștințele tehnice dobândite în timpul cursurilor și să se pregătească pentru o carieră în domeniu, în timp ce se familiarizează cu tehnologiile utilizate în cadrul proiectelor de automatizare de procese.

„La Honeywell, ne angajăm să investim constant pentru a descoperi noi modalități prin intermediul cărora viitorii ingineri și specialiștii în IT să poată așeza baze cât mai solide pentru carierele lor. Suntem mândri să extindem acest angajament în România, prin parteneriatul pe care îl derulăm împreună cu Universitatea Politehnica din București, deschizând un nou laborator care le poate oferi studenților posibilitatea de a-și dezvolta competențele practice în domeniul tehnologiilor inovatoare, care au potențialul de a schimba în bine lumea noastră”, a spus Mihai Brana, Managing Director Honeywell România.

Laboratorul este echipat cu o serie de servere și sisteme de control, care sunt gândite să faciliteze dezvoltarea de soluții tehnologice destinate industriilor.

Acest sistem este gândit pentru a facilita dezvoltarea, simularea și testarea de strategii de control de proces, împreună cu interfața om-mașină dezvoltată în programele proprietare Honeywell.

Sistemul are aplicabilitate la nivelul unei arii largi de industrii, precum: Industria de Petrol și Gaze, Industria Chimică și Industria Petrochimică, Industria Farmaceutică, Energie, Energie Regenerabilă, Industria Producătoare de Hârtie și Celuloză etc.

„România are o industrie IT în continuă creștere, iar o parte importantă a obiectivului nostru, ca universitate, este să furnizăm specialiști înalt calificați care să poată sprijini dezvoltarea acestei industrii. Laboratorul pe care îl inaugurăm alături de Honeywell va ajuta un număr mare de studenți să se familiarizeze cu cele mai noi tehnologii utilizate în domeniul automatizărilor de procese. Laboratorul va oferi tinerilor o experiență care în mod cert le va crește oportunitățile de carieră. În acest context, parteneriatul solid dintre Universitatea Politehnica din București și Honeywell are ca obiectiv formarea profesioniștilor de mâine în domeniul IT”, susține Mihnea Costoiu, rector al Universității Politehnica din București.