VIDEO INTERVIU Kalapod, o afacere de succes cu pantofi ieftini: despre extinderea în 5 țări, criza containerelor și listarea pe eMAG Marketplace

Cum ați început cu online-ul?

Ion Șoloman: Bussinesul pe online a pornit dintr-o conjunctură. Businessul meu era de a vinde în supermarketuri. Am primit un stoc de marfă și am crezut că o să fie foarte ușor să vinzi pantofi, lucrurile nu au stat chiar așa. Inițial am spus că o să rămân în zona de a aproviziona cu marfă, cu încălțăminte, alte site-uri care funcționau, dar mi-am dat seama că exista riscul foarte mare de a mă bloca financiar din cauza faptului că încasam foarte greu. Așa a pornit povestea Kalapod. A pornit acum 7 ani de zile într-un depozit mic, care atunci mi se părea foarte mare. Aveam un stoc de 3000 de bucăți. Acum livrăm în 5 țări, cu un stoc de peste 500.000 de perechi și cu vânzări de peste 1 milion de perechi de încălțăminte pe an.

Cum ai făcut scalarea asta? După cât timp de activitate?

Ion Șoloman: În perioada de început, piața cerea din ce în ce mai multe modele. La zona de fashion trebuie să ai produse noi pe stoc, piața îți cere mereu să vii cu produse noi. Nu întotdeauna vinzi tot ce ai pe stoc și atunci automat ai o creștere de număr de produse în stoc. Tot timpul vrei să vii cu categorii noi de produse și de-a lungul timpului am încercat tot felul de categorii, acum ne-am stabilizat pe încălțăminte și accesorii. Accesorii înseamnă zona de portofele, genți, ochelari. Și acolo vom rămâne.

Nu e o categorie ușoară, fiind foarte competitivă. Cum rezistați?

Ion Șoloman: Într-adevăr și piața este extrem de competitivă și mai sunt probleme tehnice care țin de calapodul piciorului. Poți să ai diferențe destul de mari de la un picior la altul și cu cât te extinzi în mai multe țări îți dai seama că poți avea probleme de genul asta. Importurile trebuie să le faci la anumite cantități și pe un anumit tip de baxare pe mărimi, de la 36 la 41 în cazul femeilor. Este suficient să rămâi cu o pereche sau două ca să îți consume jumătate din profit. Este un business complicat, dar nu atât de complicat și de greu ca cel de haine unde mi se pare și mai complicat.

V-ați mărit spațiile logistice?

Ion Șoloman: A fost o creștere organică: de la 300 metri pătrați am trecut la 800 de metri. După Colectiv, am decis să plec din acel depozit și să mă duc într-o zonă safe și autorizată din punct de vedere ISU și cu toate normele la zi, un depozit de 2400 de metri. Acum suntem într-un depozit de aproape 5000 de metri pătrați, ne-am mutat de o lună și jumătate.

Lucrați și cu furnizori din România sau doar importuri?

Ion Șoloman: Circa 1-2% din valoarea businessului sunt furnizori din România. Îi găsesc din ce în ce mai greu deoarece noi suntem pe nișa de încălțăminte ieftină și medie ca preț. Am cochetat la un moment dat cu ideea de a intra într-o zonă de piele, dar nu am găsit suficienți furnizori care să îmi asigure continuitate și un preț competitiv pe zona aceasta. Mergem în continuare pe zona ieftină și medie ca preț, ceea ce mă obligă să apelez la furnizorii din China: din China direct sau prin Europa.

Cum vă afectează această criză a containerelor despre care vorbește toată lumea?

Ion Șoloman: Din punctul meu de vedere, criza transporturilor în România încă nu se simte la adevărata amploare. Acum toți o simțim ca și cost și ca durata mai mare a sosirii produselor în depozit. Trebuie să fii mult mai atent când cumperi marfa: pe ce perioadă și în cât timp îți va veni. Problema cea mai mare zic eu că va fi în luna decembrie și în lunile următoare, ianuarie-februarie.

V-ați făcut stocurile de Black Friday?

Ion Șoloman: Chiar am avut o surpriză cu eMAG-ul în sensul că nu mă așteptăm să anunțe începerea Black Friday așa repede. Lucrăm la Black Friday din august, după ce am mutat depozitul, primul lucru pe care l-am făcut a fost să pregătim marfa pentru Black Friday, în jur de 180.000 de perechi de încălțăminte. La noi Black Friday înseamnă aproape 2 săptămâni, împărțite pe cele 5 țări în care activăm: România, Bulgaria, Grecia, Ungaria și Slovacia.

Din datele pe care le avem, înainte de pandemie un container costa aproximativ 2500 de dolari. Acum înțeleg că se vorbește de prețuri și de zece ori mai mari. E adevărat?

Ion Șoloman: De zece ori n-am auzit, dar de 5-6 ori sunt mai mari.

Cum vă descurcați, în acest context?

Ion Șoloman: Depinde foarte mult de furnizorii pe care îi ai și de stabilitatea relației pe care o desfășori cu ei. Produsele noastre vin din China direct, dar pe de altă parte vin și din piețele de la furnizorii mari din Europa. Lucrul ăsta mă ajuta să echilibrez transportul. Dar, în condițiile în care ai furnizori vechi, stabili atunci șocul este resimțit de amândoi și suportat de amândoi. Cu un pic de predictibilitate și cu un pic de atenție, încerci să le rezolvi. Dar totul este impactat în cash flow , în costurile mai mari. Și din păcate aceste costuri o să le plătească, în mare parte, clientul.

Vă sperie această discuție despre facturile la energie, cum se vede în businessul dvs?

Ion Șoloman: În businessul de pe online nu afectează foarte tare. Dar în a doua linie de business, cu supermarketuri, costul numărul 3 (în top 5) îl am cu energia electrică. Din păcate, creșterea noastră de vânzări în niciun caz nu o să poată să ne ajute să compensam creșterea la energie.

Ați intrat de curând pe eMAG. Cum ați decis acest lucru și de ce?

Ion Șoloman: Prima decizie a fost acum mulți ani, când eMAG a decis să intre pe Marketplace. Nu am avut răbdarea, și acum poate că îmi pare rău, de a merge mai departe cu proiectul. De 6 luni de zile am reluat proiectul cu eMAG. Poți intra pe eMAG, te poți juca pe platforma eMAG numai dacă respecți regulile eMAG. Atunci totul este ok, se face lumină și poți lista produsele în continuare. La acest moment suntem la o treime din total produse listate pe care vrem să le listăm pe eMAG. În momentul în care ajungem la jumătate din total stoc atunci începem și campaniile de promovare.

Oferă eMAG asistență, un consultant dedicat, la începutul procesului de listare?

Ion Șoloman: eMAG la început chiar m-a ajutat, ne-a dedicat o echipă destul de mare de oameni. Acum am apelat la serviciul lor și avem un Account Manager care într-adevăr te ajută și e lângă tine și te ajută să fii ok.

Folosiți eMAG Ads?

Ion Șoloman: În momentul asta nu, mai așteptăm o lună zile. Sper ca în perioada asta să listăm minim 50% din produse. Și atunci voi apela nu numai la eMAG Ads, ci la mai multe tool-uri pentru a-mi promova produsele.

Cum funcționează partea de livrare? Folosiți Genius?

Ion Șoloman: Folosesc Genius și câștigul cel mai mare pentru noi nu vine din zona de volume, cantitative sau valorice, vine din faptul că procedural trebuie să lucrezi după regulile eMAG. Te poți trezi că primeși o notă mică pentru o livrare defectuoasă care ție ți se pare normală. Primul câștig pe care l-am avut și pe care îl recomand tuturor este stabilirea unor proceduri clare pe care trebuie să le respecți pentru a livra foarte bine în sistemul eMAG. Este un lucru câștigat din punct de vedere calitativ.

Ați remarcat de la clienți o disponibilitate mai mare de a cumpăra atunci când afișați pe pagina de produs și serviciul Genius?

Ion Șoloman: Da. E un serviciu plăcut de oameni, cu o responsabilitate uriașă din partea noastră, a sellerilor, de a livra prompt și de a livra bine. E o vânzare normală, binevenită.

Ce a însemnat extinderea pe celelalte piețe din regiune?

Ion Șoloman: A venit ca o necesitate și provocare în același timp. Cred că am fost primul site de încălțăminte ieftină din România care am livrat în Bulgaria și Ungaria. Provocarea a venit din două zone: din zona de call center (mai ales Slovacia sau Bulgaria) și din zona de curieri, de a livra repede. Cu cât rezolvi mai bine aceste două lucruri, extinderea în Europa devine simplă.

Ce urmează pentru Kalapod?

Ion Șoloman: Ne concentrăm pe stabilirea unor proceduri clare care să ne ajute să creștem calitatea serviciilor. Rămânem în zona produselor ieftine și medii ca preț. Știm să vindem lucrul acesta. Experiență clientului va fi din ce în ce mai mare. Vrem o creștere cât mai organică.

Articol susținut de eMAG Marketplace