Joburi în IT: Firma românească Zitec caută specialiști

Compania IT românească Zitec vrea să își extindă în continuare echipa și caută cel puțin 40 de specialiști IT.

Joburile scoase la bătaie de Zitec sunt de programatori (PHP, .NET, Magento, Wordpress), specialiști Quality Assurance, Scrum Masters și Product Owners, marketing și vânzări.

Suplimentar, compania își va extinde echipele produselor proprii - Regista și Mirro.io. Procesul de recrutare al companiei este flexibil și adaptat modului actual de lucru de la distanță, astfel încât să poată aplica pentru posturile libere candidați din toate orașele din țară.

Compania lucrează hibrid și permite angajaților să aleagă cum vor să lucreze: sistem remote, preponderent de la birou sau hibrid.



„Încă de la debutul pandemiei, am luat decizia ca întreaga echipă să-și desfășoare activitatea în sistem remote. Ulterior, ne-am adaptat cu succes la această nouă realitate și am preferat să nu impunem o politică rigidă la nivel de companie în ceea ce privește modul de lucru. În toată această perioadă, am pus foarte mult accentul pe flexibilitate și am ținut cont de preferințele colegilor noștri, astfel încât să-și poată alege fiecare modul de lucru pe care îl preferă”, a declarat Alexandru Lăpușan, CEO & Co-Fondator Zitec.