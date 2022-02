Joburi în IT: O companie vrea să angajeze 1.000 de specialiști în 2022, în România

Atos România, subsidiara locală a companiei franceze Atos, vrea să angajeze peste 1.000 de specialiști IT, dintre care 400 de juniori, până la sfârșitul anului 2022, conform unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Compania recrutează absolvenți, dar și oameni cu experiență din toate orașele din țară, iar angajații vor urma să lucreze în mare parte remote. În prezent, Atos are peste 3.000 de angajați pe piața din România, în sediile din București, Brașov, Iași și Timișoara.

Compania are parteneriate cu instituțiii de apărare, securitate cibernetică, știință și sănătate.

În 2022, Atos vrea să atragă peste 1.000 de specialiști IT pe plan local, atât tineri la început de carieră tech, cât și seniori și profesioniști cu experiență în domeniile R&D, Cybersecurity, Application Development, Big Data and Security, High performance computers, Data Center and Hosting, Systems Applications and Products, Cloud Enterprise Solutions, Digital Workplace.

De asemenea, caută tineri absolvenți pentru a intra în Academiile Atos, în special pentru cele de CyberSecurity, Cloud, Application Management, SAP și DevOps.

„Într-un context digital accelerat de pandemia de COVID-19, atât procesul de recrutare, cât și activitatea angajaților Atos România se va desfășura cu precădere în sistem remote”, a anunțat compania.

Astfel, compania vizează atragerea de specialiști IT din toate orașele țării, nu doar în care este prezentă cu sedii de birouri.

Atos este lider european și unul dintre cei mai importanți jucători globali în soluții de securitate cibernetică. De 30 de ani, compania franceză este partenerul IT oficial al Comitetului Olimpic International, furnizând expertiză și servicii de cybersecurity în cadrul Jocurilor Olimpice.