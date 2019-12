Spațiile de lucru pentru startup-uri Impact Hub București obțin o investiție de 2 milioane Euro

Impact Hub Bucharest, care operează o serie de spații de coworking, birouri de echipe, evenimente și programe de accelerare pentru antreprenori și startup-uri, a obținut o investiție de 2 milioane de dolari de la o companie românească de leasing și închirieri auto.

Prin această investiție, sub formă de equity, scrisori de garanții bancare și linii de creditare pentru amenajarea de noi spații, firma Autonom a devenit acționar în Impact Hub, din toamna lui 2019, au informat miercuri spațiile de co-working, într-un comunicat remis StartupCafe.ro.

Astfel, Impact Hub Bucharest își finalizează procesul de redefinire a strategiei de dezvoltare început în vară prin preluarea locațiilor 3house.

Autonom este o companie cu capital 100% românesc, fondată în 2016, în Piatra Neamț, de către Marius și Dan Ștefan. Este principalul furnizor de soluții de mobilitate din România printr-o rețea națională unică, fiind prezent și pe piețele din Ungaria și Serbia.

În vara anului 2019, Impact Hub Bucharest și 3house au fuzionat sub același brand, avându-i ca parteneri pe Oana și Vlad Craioveanu, co-fondatori ai organizației și pe Ilinca Păun, CEO The Entrepreneurship Academy. La finalul lui 2019, dupa un scurt proces de due-dilligence, Autonom s-a alăturat ca partener minoritar, cu o investiție de 2 milioane de euro.

Noua structură va presupune un rol consultativ și strategic pentru Dan și Marius Ștefan, precum și pentru Ilinca Păun, în timp ce acționariatul majoritar este deținut în continuare de Oana și Vlad Craioveanu.

Acționarii majoritari ai Impact Hub spun:

„Acum 8 ani, când am deschis ușile primului nostru prototip de spațiu de cowork, nu știu dacă eram foarte clari când ne gândeam la unde vom fi peste ani. Începutul a fost o perioadă în care am învățat multe despre noi ca oameni, ca antreprenori, despre business-ul de cowork, despre comunități și mai ales am învățat că dezvoltarea unui business local nu este neapărat atât de ușoră.

Am pornit de la un spațiu de 50mp deschis în 2011 și astăzi am ajuns la 3 spații, cu peste 6700mp. Suntem onorați și bucuroși de încheierea acestui parteneriat și de creșterea care va urma pentru Impact Hub, alături de parteneri care știu ce înseamnă să construiești o afacere solidă și ambițioasă.

Alături de Dan, Marius și Ilinca și de echipa noastră, ne propunem să ducem mai departe misiunea de a dezvolta noi medii de lucru pentru antreprenori, freelanceri, companii mai mici sau mai mari, oportunitați de dezvoltare antreprenorială precum si noi parteneriate între actori publici, privați și non-guvernamentali din industrii variate”.