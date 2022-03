VIDEO INTERVIU Cum a crescut Vexio pe piața Electro-IT la o cifră de afaceri de 28 de milioane de euro? Marius Crețu, manager: Platforma eMAG Marketplace face totul pentru tine/ Vrem să ne extindem în Ungaria și Bulgaria

Ovidiu Popica: Bine v-am găsit la StartupCafe! Invitatul meu de astăzi este Marius Crețu, business developement manager la Vexio, un magazin online cu activitate și pe marketplace-ul eMAG. Bine ai venit Marius Crețu la StartupCafe!

Marius Crețu: Bună ziua și bine v-am găsit!

Ovidiu Popica: Cum a început Vexio? Înțeleg că vorbim de 2008 - 2009. Cu ce ați început?

Marius Crețu : Da, în 2008 - 2009 a luat ființă toată povestea. Am început ca orice magazin online pe zona Electro-IT. La momentul respectiv acesta era un segment în plină dezvoltare. Erau suficiente oferte atunci și destul de mulți jucători în piață, dar am considerat că mai este loc și pentru noi și așa am început, iar după aceea am evoluat. Noi am pornit cam cu 20.000 - 25.000 de produse la început și acum site-ul numără peste 200.000 de produse.

Ovidiu Popica: 20.000 de produse nu este chiar puțin pentru un start de magazin online.

Marius Crețu: Așa este, nu este chiar puțin, însă pe zona aceasta de electro-IT, oferta este foarte bogată, sunt foarte mulți producători și foarte multe sub ansamble și periferici și accesorii foarte necesare. Atunci, oferta este bogată oricum.

Ovidiu Popica: Vexio a pornit ca un magazine exclusiv online. Practic, in afară de un punct de desfacere de unde clienții pot veni să își ridice comenzile, voi nu aveți alte locații fizice.

Marius Crețu: Într-adevăr, avem un punct de ridicare a comenzilor. Nu este nici măcar un showroom, este doar un punct de unde clienții pot veni să își ridice personal comenzile. Aveam un sediu ceva mai mic, chiar de curând ne-am mărit și sediul. Ne-am mutat într-o casă nouă, ca să zic așa. În rest, totul se întâmplă într-adevăr pe partea de online.

Ovidiu Popica: În afară de site-ul propriu ați decis la un moment dat să intrați pe eMAG Marketplace. Când a venit decizia aceasta și de ce?

Marius Crețu: Pe eMAG am intrat in 2016, undeva pe final de an am început. Am considerat-o ca pe o oportunitate de dezvoltare pentru noi la momentul respectiv și lucrurile așa au fost. Îmi aduc aminte că am avut câteva sute de produse asociate atunci, în perioada de început cu eMAG și deja de a doua zi au început să vină și comenzile. Cam așa, în 2016, dacă nu mă înșel, în decembrie a fost prima luna în care efectiv se întâmplau comenzile. Pentru că până la momentul acela a durat puțin până am făcut implementarea și detaliile tehnice dintre platforme.

Ovidiu Popica: Ai spus că ai început cu câteva sute de produse la momentul respectiv, Vexio având un portofoliu de câte produse?

Marius Crețu: La momentul respectiv portofoliul atingea undeva la 50.000 - 60.000 de produse. Ulterior ne-am mărit gama de produse. După cum ziceam, am ajuns și noi undeva cam pe la 200.000, la momentul actual. Pe platforma eMAG aveam câteva sute, atunci la început, iar acum am ajuns undeva la 45.000. Deci undeva la 25% din produsele noastre sunt afișate și pe eMAG.

Ovidiu Popica: Am văzut negustori online care după ce pornesc 100% online, cumva rezistă cu greu tentației de a nu se duce și în offline. La voi cum s-a întâmplat? De ce v-ați menținut majoritatea covârșitoare a afacerii doar în online?

Marius Crețu: Pentru partea aceasta de offline e puțin mai dificil și pentru client. El trebuie să ajungă într-un punct, trebuie să își facă timp, programul pe care îl ai trebuie să fie altul în așa fel încât sa ajuți clientul să poată ajunge la sediu. Atunci, am considerat că zona aceasta de online ne ajută și pe noi. Și din punct de vedere financiar. Și aici era o problemă. Trebuie să ai un depozit mare și un showroom mare, un magazin cu adevărat mare. Trebuie să fie într-o zonă bună, unde să fie acces rapid. Și nu am fi putut într-un magazin fizic să avem sute de mii de produse.

Ovidiu Popica: Ați început cu Eletro-IT. Spuneai că era la mare căutare în perioada în care ați început voi. Când ați decis ca e cazul să vă diversificați portofoliul de produse și pe alte categorii?

Marius Crețu: Nu știu dacă a fost neaparat un moment. Am găsit nișe, cumva, de dezvoltare, de fiecare dată. Am căutat ca vânzările să fie din ce în ce mai mari și automat în zona aceasta a electro-IT-ului la un moment dat te blochezi. Se caută produse de fiecare dată când apar lucruri noi, dar altfel piața ajunge să se satureze la un moment dat. Și atunci trebuia să găsim și alte oportunități. Pe lângă asta vorbim și de partea de sezon. Vara, în principiu, zona aceasta de IT nu este la fel de prezentă ca în cealaltă perioadă a anului, cum ar fi iarna, în decembrie sau în perioada promoțiilor de Black Friday. Am intrat pe zona acesta de casă și grădină, unde suntem cumva reprezentați de produse ca moto-sape, drujbe electrice, cam tot ce are nevoie un om prin casă sau prin curte. Ulterior, ne-am dezvoltat și pe alte zone. Avem și o zonă de îngrijire personală, cumva bine reprezentată. Am intrat și în zona de copii, cu jucării. Urmează să intrăm și în zona auto în perioada următoare. Suntem în căutări pentru dezvoltarea unor categorii de produse, pentru a ajunge la cât mai mulți clienți.

Ovidiu Popica: Dintre produsele pe care le vindeți pe eMAG, ce categorii merg cel mai bine pentru voi?

Marius Crețu: Atât pe eMAG cât și pe site-ul nostru, avem câteva categorii care merg foarte bine. Vorbim de categoria de electro-IT, cum ar fi plăci video sau componente IT, mai sunt cele de îngrijire personală și mai ales cele de aparatură medicală de uz casnic, care au fost cumva la cerere în perioada acesta de pandemie. Și ne așteptăm la creșteri în perioada următoare pentru categoria de casă si grădină, fiind practic începutul de sezon în perioada următoare.

Ovidiu Popica: Spuneai că încercați să intrați și pe altă categorie, și anume piesele auto. Știu că v-ți propus lucrul acesta încă din 2021. Ce s-a întâmplat? Ce v-a creat probleme?

Marius Crețu: Da, avem tot ce este necesar de rezolvat și cu acestă categorie. Problema principală a fost volumul de comenzi pe care l-am avut pentru restul și nu am avut timp să ne focusăm pe categoria aceasta. A fost perioada de Black Friday, luna decembrie a fost și ea foarte aglomerat, și atunci am amânat puțin momentul, pentru acum când lucrurile se mai așează. Iar de acum încolo, urmează, în câteva săptămâni, să avem și produse de genul acesta pe site.

Ovidiu Popica: Revin puțin la experiența voastră de început cu Marketplace. Cu ce servicii ați început și cum v-au ajutat?

Marius Crețu: La început am folosit destul de puține din serviciile folosite de eMAG. Ce ne-a ajutat foarte mult a fost livrarea Locker. eMAG avea această posibilitate, ca livrarea de produs să se facă într-un locker mai aproape de client și această opțiune ne-a ajutat. În rest, am mai folosit câteva campanii pe care le-am avut pe site-ul lor. Vorbim aici de Black Friday sau alte campanii scurte (de weekend). Nu am participat la foarte multe, însă au fost câteva la care ne-am făcut simțită prezența.

Ovidiu Popica: Un antreprenor care s-ar gândi să intre pe Marketplace ar avea nevoie de niște îndrumări. Ce sfaturi i-ai da? Ce să înceapă, cum să înceapă?

Marius Crețu: Primul lucru pe care trebuie să îl facă din punctul meu de vedere, ar fi să aibă o platformă cu site-ul lui propriu. O platformă bună, care să îi permită conectarea cu eMAG Marketplace. Toate produsele pe care le poate comercializa, să le comercializeze. Adică să le afișeze și pe eMAG și să le promoveze cumva și pe site-ul propriu, dar mai ales pe eMAG. Acesta este, cred eu, principalul trigger pentru un business de început. Cred că ajută cel mai mult.

Ovidiu Popica: Ai o recomandare cu privire la numărul de produse cu care ar trebui să înceapă? Tu spuneai că voi ați început cu câteva sute din 40.000 de produse. Cu cât are trebui? Cu zeci, cu sute?

Marius Crețu: Cu toate. Indiferent cât de multe comercializează respectivul antreprenor, ar putea să facă un efort și chiar să și caute și mai multe decât are deja pe site. Nu este o problemă. Cu cât ai produse mai multe, cu atât te expui unei zone mai largi de clienți, și ai șanse mai mari de dezvoltare. Am simțit acest lucru în urma experientei cu eMAG.

Ovidiu Popica: Din experiența voastră, există o legătură între numărul de produse cu care ieși spre client și mărimea echipei care ar trebui să se ocupe de treaba asta?

Marius Crețu: Și aici este cumva discutabil. Noi am făcut față, nefiind foarte mulți. Platforma te ajută super mult. Practic face totul pentru tine, este totul automatizat. Nu ai nevoie de foarte multe intervenții manuale și te ajută foarte mult. Nu ai nevoie de suport suplimentat. Mai apar unele situații, pentru asta noi avem cel puțin un account care se ocupă de noi și cu care mai reglăm situațiile dacă mai apar, dar nu prea au apărut. Au fost situații destul de rare unde am avut nevoie. Nu este nevoie de intervenții manuale. Este adevărat, depinde și de platforma pe care o deții, și dacă platforma poate să susțină o automatizare de genul acesta.

La pagina de produs, care sunt lucrurile cele mai importante de care un antreprenor care abia începe ar trebui să țină cont?

Marius Crețu: Pagina produsului ar trebui să conțină câteva lucruri care sunt esențiale: disponibilitatea produsului în stoc, preț, e important ca detaliile de pe site să fie corecte, valide și cât mai multe.

Cât de importante sunt recenziile la un produs?

Marius Crețu: Destul de importante. Cunosc și prieteni, care caută câteva detalii despre el și așa ajung să vadă și recenzii despre produsul respectiv, care te ajută să iei o decizie. Recenziile sunt foarte importante.

Se adună greu recenziile?

Marius Crețu: Se adună destul de greu, da. Depinde despre ce recenzie vorbim: dacă vorbim despre o recenzie pentru produs sau o recenzie despre seller. Acolo unde lucrurile sunt în regula, nu se găsesc foarte mulți clienți care să te laude, în schimb acolo unde sunt probleme se găsesc destui clienți care să te critice. Dar, nu este o problemă, ne ajută treaba asta să ne perfecționăm.

Cum a fost perioada asta de pandemie pentru voi?

Marius Crețu: A fost o perioadă destul de grea. Am avut multe lucruri de făcut în partea noastră internă ca să avem grijă de angajații noștri. Tocmai de aceea am folosit și work from home pentru cei care puteau face asta. Am menținut doar depozitul unde era necesar ca marfa să fie procesată și trimisă către clienți și cu destul de multe restricții în așa fel încât să nu avem probleme cu boala. La nivel de business, lucrurile au funcționat chiar bine, am avut creșteri, am câștigat clienți noi. Cred că în perioada asta de pandemie, foarte mulți clienți au găsit eficient canalul asta de comandă, canalul online. Cred că foarte mulți vor rămâne în zona asta de online, fiind mai simplu.

Există ceva ce ați învățat în această perioadă?

Marius Crețu: Cred că e nevoie să fim mai atenți, mai atenți cu noi, mai atenți la nevoile noastre. În toată perioada asta am învățat că trebuie să avem grijă de noi între noi: de colegi, de angajați, de tot ce înseamnă organizare. Perioada asta cred că ne-a unit ca echipă.

În afară de provocările aduse de problemele sanitare, cred că pandemia a pus în lumina alte 2 provocări: cea tehnologică și cea a lanțurilor de aprovizionare. La voi cum a fost?

Marius Crețu: Am avut și noi niște probleme în ceea ce privește partea de aprovizionare, dar am reușit să le acoperim în proporție destul de mare. Singura problemă a fost livrarea cumva întârziată, au fost termene mai lungi.

Care sunt planurile voastre? Știu că plănuiați să vă extindeți. În ce zone?

Marius Crețu: Avem un plan de extindere a activității pe piețele din Bulgaria și Ungaria, prin intermediul platformei Marketplace. În primă fază o să începem în Ungaria, ulterior o să dezvoltăm și Bulgaria. Ne dorim să creștem. Consider că o creștere a cifrei de afaceri cu un minim de 15% de la an la an este sănătoasă și ne ajută. Ne dorim să extindem pe viitor și categoriile existente pe site în momentul actual.

Extinderea pe aceste două piețe mai conține o provocare: personal specializat. Cum simți problema asta?

Marius Crețu: Ne-am gândit și la asta, nu o să fie o problemă. În general, comenzile vor avea un flux automat pe partea de online, vor avea niște statusuri clare și atunci fiecare client va putea să își urmărească comanda în cont. Pentru eventuale contacte telefonice, dacă o să fie cazul, atunci o să trebuiască să apelăm la un vorbitor de limbă pentru fiecare dintre țări. În primă fază nu consider că e necesar, va intra într-un flux automat, unde produsele eMAG sunt traduse. Nu există o problemă în afișarea produselor pe site, iar restul se întâmplă automat și o să avem, din ce am înțeles, și suportul eMAG pe partea asta, iar ei au un sistem în spate care ne poate ajuta.

Să încheiem cu câteva cifre. Cum a arătat 2021 în cifre și cum crezi că va arăta 2022?

Marius Crețu: În 2021 am reușit să ne atingem targetul: am sărit puțin de zona pe care ne-o propuneam cu un an înainte. Nu s-a încheiat încă anul fiscal, însă suntem cam cu 10-15% peste ce consideram că ar fi targetul anului trecut. În continuare ne dorim să creștem tot în regimul asta, un minim de 15% pentru anul viitor din punct de vedere al cifrei de afaceri. Cred că 2021 o să îl încheiem cu 28 de milioane de euro și sper undeva la 30, 30 și puțin pentru anul următor.

