Intel cumpără o companie israeliană producătoare de cipuri, pentru 5,4 miliarde dolari

Intel cumpără producătorul israelian de cipuri Tower Semiconductor, pentru 5,4 miliarde de dolari, au declarat marţi companiile, preluarea oferindu-i acces la o producţie mai specializată în timp ce se poziţionează pentru a profita de cererea în creştere de semiconductori, transmite News.ro, care citează Reuters.

Intel plăteşte 53 de dolari per acţiune pentru Tower, care este specializată în cipuri analogice utilizate în maşini, senzori medicali şi managementul energiei, cu mult peste preţul de închidere de luni, de 33,13 dolari.

În urma informaţiei, acţiunile Tower au crescut marţi cu 42% la bursa din New York, până la 47,03 dolari, după ce luni au crescut în afara programului de tranzacţionare, reacţionând la ştirea unei posibile preluari.

Tower avea o valoare de piaţă de 3,6 miliarde de dolari înainte de această informaţie. Acţiunile Intel au rămas stabile marţi.

Achiziţia extinde prezenţa Intel într-un sector dominat de compania TSMC din Taiwan, care este cel mai mare producător de cipuri din lume, într-un moment în care deficitul global de semiconductori a împiedicat producţia unor produse diverse, de la smartphone-uri la maşini.

Tower a investit în Israel, Texas şi Japonia, pentru a creşte capacitatea de producţie pentru cipuri de 200 şi 300 de milimetri.

Tower, cunoscută anterior sub numele de TowerJazz, are o capacitate de peste 2 milioane de cipuri pe an.

Directorul executiv al Intel, Pat Gelsinger, a spus că tehnologiile celor două firme sunt complementare.