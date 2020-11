Topul influencerilor români: Cea mai mare parte a influencerilor din România este repezentată de femei. Peste 47% dintre creatorii Instagram din România sunt implicați în fraude - studiu

Majoritatea influencerilor au încercat măcar o dată o metodă artificială pentru creșterea în Instagram, iar cel puțin 15% dintre ei au anomalii de creștere vizibile. Conform studiului, 47% dintre influencerii români activi în Instagram și-au construit comunitățile utilizând practici frauduloase (precum follow/unfollow, comentarii neautentice, anomalii de creștere etc), inclusiv celebritățile din categoria macro-influenceri, unde procentul ajunge la 55,21%. Cine este cel mai influent creator din România.

HypeAuditor, principala companie globală de audit în Social Media, a derulat recent, împreună cu MOCAPP, partenerul său pentru România, primul studiu despre calitatea audiențelor pe care le au influencerii români activi pe Instagram - cea mai folosită rețea de socializare din lume și totodată cea mai utilizată platformă de Influencer Marketing pentru branduri pe piața locală.

În octombrie 2020, în România erau 4 539 000 de utilizatori Instagram, reprezentând 23,5% din întreaga populație. „Ne-am dorit să aflăm care sunt categoriile de creatori de conținut cu cel mai engagement rate (ER), cât de autentice sunt creșterile lor, dar și unde ne aflăm din perspectiva fraudelor în construirea comunităților. Acest prim studiu ne confirmă că piața este în proces de profesionalizare, iar analiza realizată cu HypeAuditor reprezintă un ghid util brandurilor care derulează campanii de IM în România”, spune Florin Grozea, CEO și fondator MOCAPP. Astfel, studiul recent arată că majoritatea influencerilor au încercat măcar o dată o metodă artificială pentru creșterea în Instagram, iar cel puțin 15% dintre ei au anomalii de creștere vizibile. Conform studiului, 47% dintre influencerii români activi în Instagram și-au construit comunitățile utilizând practici frauduloase (precum follow/unfollow, comentarii neautentice, anomalii de creștere etc), inclusiv celebritățile din categoria macro-influenceri, unde procentul ajunge la 55,21%. Peste 44,9% dintre influencerii din România au între 5k și 20k de urmăritori

Peisajul influencerilor Instagram în România:

Creatorii de conținut (18.716 analizați în raportul HyperAuditor) sunt în majoritate de gen feminin (60,40%), predominant cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, în timp ce influenceri de gen masculin (39,60%) au preponderent vârste cuprinse între 25 și 34 de ani.

Per total, aprecierea medie a influencerilor români se ridică la 2,86%, puțin mai scăzută decât în alte țări, utilizatorii din România fiind mai puțin implicați în conținutul creat de acestia. Nano-influencerii români au, în schimb, comunități cu engagement mai mare (6,23) comparativ cu media internațională la această categorie (5,71).

„Nivelul de fraudă pe care l-am constatat în România este similar cu alte țări europene atât la capitolul anomalii de creștere, cât și în ceea ce privește nivelul de fraudă, care în Franța ajunge la 48%, iar în UK la 50%. În USA, de exemplu, anomaliile de creștere sunt chiar mai mari, de 22,25%, în timp ce nivelul de fraudă se ridică la 54%”, spune Nikita Baklanov, marketing specialist HypeAuditor.

Inna este cel mai influent creator din România

Din perspectiva numărului de urmăritori, creatorii români de conținut din Instagram se împart în:

Mega- influenceri și celebrități (peste 1 milion de urmăritori)

Adesea au un public foarte mixt, cu diverse subiecte de interes. Relațiile lor cu aceștia sunt mai reci în comparație cu alte grupuri de influenceri. Au cea mai mare acoperire, dar cel mai mic nivel de încredere.

Macro - influenceri (100.000 - 1 milion de urmăritori)

Sunt renumiți într-o comunitate locală, un fel de „mini-celebritate”. Conținutul lor este de obicei de înaltă calitate și este bazat pe o anumită pasiune sau temă.

Micro-influenceri (5 mii – 20 mii urmăritori) și medi-influenceri (20 mii – 100 mii urmăritori)

Au un public de nișă, care apreciază conexiunea mai profund. Micro-influencerii sunt prezenți în aproape orice domeniu: sănătate și fitness, alimentație, antreprenoriat, modă și frumusețe sunt câteva dintre categoriile cel mai bine reprezentate.

Nano-influenceri (1 mie – 5 mii urmăritori)

Sunt consumatori obișnuiți, pasionați și dispuși să împărtășească; influentează un număr mai mic de oameni, dar au cea mai mare rată de apreciere din partea comunității lor.

În medie, peste 17,45% dintre creatorii români au folosit metodele follow/unfollow și massfollowing pentru a-și crește numărul de urmăritori

Țările cu cel mai mare grad de engagement (ER) în 2020

Finlanda: 5,51% Grecia: 5% Croația: 4,12% Japonia: 4,07% Austria: 4,04% Germania: 3,91% Polonia: 3,87% Ungaria: 3,82% Belgia: 3,79% Letonia: 3,77%

Peste 7% dintre micro-influenceri folosesc Comment Pods

Engagement rate-ul (ER) este un punct de reper important utilizat în mod obișnuit pentru măsurarea succesului pe Instagram, deoarece poate determina dacă un influencer are o conexiune cu publicul său.

Conținutul foarte apreciat, care are multe aprecieri și comentarii, are de asemenea o șansă mai mare să apară organic într-un feed de Instagram.

Inna – 2,91 milioane de urmăritori Antonia – 2,61 milioane deurmăritori Delia – 2,51 milioane de urmăritori Andra – 2,4 milioane de urmăritori EuSuntDorian – 2,14 milioane de urmăritori Nicolecherry – 2 milioane de urmăritori Smiley_omul – 1,9 milioane de urmăritori Alinaeremia – 1,8 milioane de urmăritori AndreeaMantea – 1,8 milioane de urmăritori Selly – 1,69 milioane de urmăritori

