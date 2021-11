[P] Ce este în vogă la jocurile de noroc în 2021

Industria jocurilor de noroc nu se oprește din creat, iar anul 2021 este un exemplu perfect în acest sens. Acest an a adus foarte multe schimbări în această industrie și multe noutăți în acest domeniu. De aceea, în acest articol o să îți prezint care sunt ultimele tendințe în ceea ce privește jocurile de noroc în 2021. Dacă ai un cont deja creat pe site-ul de la Superbet, vei putea beneficia de un bonus de ziua ta Superbet casino. Să vedem care sunt, așadar, tendințele în industria cazinourilor.

Cryptomonedele

Jocurile de noroc împreună cu cryptomonedele merg mână în mână. Primele cazinouri ce acceptau Bitcoin au apărut acum ceva timp, însă era destul de dificil să găsești site-uri care să ofere cryptomonede și banii tăi să fie în siguranță. Tot mai multe cryptomonede au fost implementate anul trecut și anul acesta, cryptomonedele devenind o parte integrantă a cazinourilor și a jocurilor de noroc. Trendul este unul greu de ignorat și până și giganți ai industriei de plăți online cum este Visa au început să accepte cryptomonedele ca monedă alternativă de plată.

În prezent, poți folosi diferite cryptomonede virtuale pentru plățile la cazino, iar lista se află într-o continuă creștere. Cam așa arată lista cu cryptomonedele cele mai populare:

∙ Bitcoin – orice site ce oferă plata cu cryptomonede acceptă Bitcoin;

∙ Ethereum – regăsit aproape la fel de des ca Bitcoin;

∙ Ripple – regăsit mai rar față de celelalte două;

∙ Bitcoin Cash, Litecoin sau Stellar – acestea sunt cel mai rar regăsite, însă există și cazinouri care acceptă plata cu acestea.

În viitor cu siguranță că vor apărea tot mai multe cryptomonede disponibile pentru plata la cazinouri, întrucât acestea aduc beneficii atât pentru jucători, cât și pentru cei de la cazino. Există multe site-uri de încredere în care poți stoca cryptomonedele și transferurile sunt realizate mult mai rapid.

Esports

Un alt trend al anului 2021 care probabil nu mai este o surpriză pentru nimeni este lumea Esports. Pariurile și mizele sunt tot mai mari, cei care se uită sunt tot mai mulți și este logic ca tot mai multe persoane să și parieze în această industrie. Jocurile precum CS:GO, Dota 2 și League of Legends sunt clasate în primele locuri, însă există și alte jocuri care încep să prindă popularitate și să le ajungă pe acestea din urmă.

Ca să înțelegi și mai bine cât de mult s-a dezvoltat industria Esports, să vedem care sunt cele mai mari turnee de la fiecare joc și cam care sunt premiile oferite.

Pe primul loc se află turneul The International la Dota 2, premiile fiind în valoare de 40 de milioane de dolari. Al doilea turneu de la jocul Arena of Valor numit Honors of Kings World Champion Cup are premii în valoare de 7.728 de milioane de dolari. Următorul foarte apropiat ca suma a premiilor se află PUBG cu turneul PGI.S 2021 Main Event cu premii de aproximativ 7 milioane de dolari. Overwatch se află pe locul 4 cu turneul Overwatch League 2021 – Playoffs cu o valoare a premiilor de 3.2 milioane de dolari și Rainbow Six Siege cu turneul Six Invitational 2021 cu valoarea de 3 milioane de dolari.

Nu multe case de pariuri sportive oferă astfel de premii. Premiile din Esports sunt foarte mari și site-urile de pariuri online deja au realizat faptul că această industrie este într-o continuă dezvoltare și încă are suficient timp să se dezvolte. Anul 2021 a fost un an foarte profitabil pentru industria Esports și așteptările sunt ca și următorii ani să fie la fel.

Realitatea virtuală (VR)

Se pare că realitatea virtuală prinde și ea o mare amploare în ceea ce privește potențialul de creștere și legătură cu jocurile de noroc. Principala problemă până în prezent era costul de achiziție ridicat al echipamentului. În acest an, realitatea virtuală a devenit un factor important în ceea ce privește industria cazinourilor. Multe dintre studiourile ce lucrează pentru cazinouri dezvoltă în mod constant tehnologia folosită. Cei de la Microgaming și NetEnt au reușit să producă sloturi și jocuri la masă în VR. Alte companii mai mici le calcă pe urme și dezvoltă noi jocuri de noroc cu ajutorul acestei tehnologii.

Camerele de poker online sunt la mare căutare în prezent și mulți producători lucrează la producerea jocurilor de noroc și în VR. Până și pariurile sportive caută astfel de oportunități. Unele companii de renume din industrie au anunțat la finalul anului trecut că deja au început să lucreze pentru dezvoltarea de software în VR.

Jocuri de noroc pe smartwatch

Încă din anul 2014 acest concept al jocurilor de noroc pe smartwatch a existat. Totuși, costul de dezvoltare ridicat al aplicațiilor, cât și timpul destul de mult necesar pentru a dezvolta un software care să funcționeze pe smartwatch i-a împiedicat până acum pe mulți producători din a realiza acest lucru.

Anul 2021 a contribuit semnificativ la aducerea jocurilor de noroc pe smartwatch deoarece tot mai multe persoane au început să folosească aceste dispozitive. Experții în domeniu au prezis faptul că acesta este doar începutul unui trend al cărui valoare totală se va ridica undeva la 88 de bilioane de dolari până la finalul anului 2027.

Deja poți chiar să plasezi pariuri sportive de pe un smartwatch, să te joci unele jocuri de la cazino, iar în viitor cu siguranță că o să ai mai multe opțiuni disponibile.

Concluzie

Toate aceste concepte care au înregistrat o creștere semnificativă în anul 2021 vor continuă să crească și în viitor. Industria cazinourilor și a jocurilor de noroc este mereu deschisă la noi oportunități și cereri din partea clienților, astfel că nu va fi ceva nou să regăsim tot mai multe tehnologii noi în acest sens. Având în vedere numărul mare de site-uri online de pariuri, concurența este foarte mare. Fiecare producător încearcă să aducă cea mai bună experiență pentru utilizatorii site-ului lor și acest lucru a dus la accelerarea acestei industrii într-un ritm destul de rapid. Pe viitor, cu siguranță că vor apărea noi tehnologii care vor satisface nevoile jucătorilor.