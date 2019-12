Huawei primește o veste proastă de la vârful Uniunii Europene, în afacerea 5G

Huawei este privită cu suspiciune de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în privința posibilității participării companiei chineze la construirea noilor rețele de telecomunicații de generația a cincea (5G) în Uniunea Europeană.

"Dacă există riscuri ca datele cetăţenilor şi firmelor să fie afectate de reglementările privind noile sisteme de telecomunicaţii, atunci nu putem accepta acest lucru", a declarat Ursula von der Leyen, referindu-se la suspiciunile asociate companiei Huawei.

Infrastructura pentru sistemele de telecomunicaţii 5G şi 6G "reprezintă o tehnologie esenţială pentru fluxul de date în Europa", a subliniat Ursula von der Leyen, citată de publicaţia Der Spiegel, conform Mediafax.

Comisia Europeană urmează să propună în curând standarde legale pentru telecomunicaţii în Europa. "Unul dintre aceste standarde trebuie să fie ca firmele implicate în aceste tehnologii sensibile să fie independente, nu forţate de guverne să sustragă date", a insistat preşedintele Comisiei Europene.

În SUA, administraţia Donald Trump a impus limite privind colaborarea Huawei cu firme americane şi a îndemnat ţările aliate să adopte măsuri similare, invocând riscuri asupra siguranţei naţionale.

Washingtonul denunţă presupusa apropiere a Huawei de armata chineză, argumentând că fondatorul companiei chineze, miliardarul Ren Zhengfei, un simpatizant al Partidului Comunist, a fost ofiţer de telecomunicaţii în timpul stagiului militar.

Administraţia Trump a avertizat recent că ar putea revizui cooperarea cu naţiunile aliate care vor utiliza echipamente produse de firma chineză Huawei, pe fondul preocupărilor de securitate.

Compania Huawei, cel mai mare producător de echipamente de telecomunicaţii din lume, este monitorizată atent în Occident din cauza relaţiilor cu instituţiile guvernamentale din China. Statele Unite acuză că echipamentele Huawei pot fi utilizate de Beijing pentru activităţi de spionaj.

În 20 august 2019, și România a încheiat cu SUA un memorandum privind viitorul rețelelor 5G. În mod concret, Guvernul României și al SUA susțin nevoia respectării unor criterii criterii de evaluare riguroasă care ar trebui făcută furnizorilor de tehnologie 5G.

Astfel, evaluarea riguroasă a furnizorilor ar trebui să includă următoarele elemente:

- Dacă furnizorul este, în lipsa pârghiilor juridice, sub controlul Guvernului unui alt stat

- Dacă furnizorul are o structură a acționariatului transparentă

- Dacă furnizorul are o istorie de comportament corporatist etic și este supus unui regim juridic care impune practici corporatiste transparente.