Hotel Ambasador din București, vândut austriecilor de la Julius Meinl Living, care îi schimbă și numele

Austriecii de la Julius Meinl Living anunță, luni, într-un comunicat transmis StartupCafe, că au achiziționat Hotel Ambasador din București, un edificiu interbelic, în stil Art Déco, de pe Bulevardul General Gheorghe Magheru.

Grupul austriac mai spune că începe lucrările pentru transformarea clădirii „într-unul dintre hotelurile de excepție din oraș”.

Hotelul Ambasador din București, cu o suprafață de 12.600 mp, urmează să fie astfel supus unui „proces amplu de renovare”, după care, în anul 2027 urmează să fie redeschis sub numele de „The Julius Bucharest”.

În vederea pregătirilor necesare pentru reamenajare, operațiunile hoteliere ale Ambasador SA au fost încheiate. Următorul pas implică obținerea autorizațiilor necesare pentru reabilitare. Ca parte a procesului de obținere a autorizațiilor, Julius Meinl Living spune că „va discuta cu autoritățile orașului București despre modalitățile optime de a integra numele Ambasador în proprietatea reamenajată”.

Odată ce vor fi obținute autorizațiile necesare, reabilitarea va dura aproximativ doi ani. Ulterior, The Julius Bucharest „va păstra esența și caracterul clădirii existente” - dă asigurări cumpărătorul.

Astfel, o estimare presupune că hotelul va avea 158 de camere și apartamente de lux. Facilitățile și serviciile vor urma modelul deja stabilit cu succes de The Julius Prague, având în vedere inclusiv un magazin de produse alimentare și băuturi gourmet marca House of Julius Meinl.

La fel ca în cazul The Julius Prague, o proprietate deținută de grupul austriac în Cehia, se intenționează ca The Julius Bucharest să fie certificat conform standardul LEED Gold. Acest indicator al acreditărilor de mediu va face din The Julius Bucharest „una dintre cele mai sustenabile clădiri din România”, potrivit companiei.

„Prin transformarea Bulevardului General Gheorghe Magheru într-o destinație pentru oaspeți și pentru alți clienți, redeschiderea Hotelului Ambasador ca The Julius Bucharest va reprezenta un pas important în regenerarea acestei zone istorice din centrul Bucureștiului” - susține cumpărătorul.

În legătură cu această achiziție, Julius Meinl VI, CEO Julius Meinl Living, a declarat:

„Suntem încântați că avem acum oportunitatea de a transforma proprietatea Hotel Ambasador într-unul dintre hotelurile de excepție din București, capitala uneia dintre cele mai dinamice economii și cu cea mai rapidă creștere din Europa. Dorim să le mulțumim tuturor celor care au lucrat până acum cu noi la acest proiect și așteptăm cu entuziasm reamenajarea proprietății și apoi deschiderea acesteia”.

Hotelul Ambasador este o clădire emblematică în stil Art Deco din București, situată pe Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 10 și 10A, principalul bulevard nord-sud al orașului. Proprietatea a fost construită cu puțin timp înainte de cel de-al Doilea Război Mondial și a fost deschisă în 1939. Operațiunile hotelului au fost întrerupte în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și în primii ani de comunism. Cu toate acestea, în 1958, operațiunile hoteliere au fost reluate și au continuat de atunci.

Compania Ambasador SA a fost constituită în anul 1991, hotelul fiind privatizat treptat până în 1995, prin metoda MEBO (Management Employee Buyouts), prin care angajații au primit acțiuni. Înainte de a fi cumpărată de austrieci, comania Ambasador SA deținea jumătate din imobilul „hotel Ambasador”, cu 99 de spații de cazare, servicii de alimentație publică și sală de conferințe, conform criteriilor de clasificare pentru 4 stele, potrivit Profit.ro. Cealaltă jumătate era deținută de moștenitorii arhitectului Arghir Culina, care a proiectat și a deținut clădirea.

Achiziția finalizată acum a fost realizată în două etape, astfel că, în prima etapă, Julius Meinl Living a achiziționat Ambasador SA, care deținea o jumătate din proprietate și care activa drept hotel. Ulterior, în cea de a doua etapă, Ambasador SA a achiziționat și cealaltă jumătate a proprietății, care era deținută separat.

Cu ce se ocupă Julius Meinl Living PLC, cumpărătorul hotelului Ambasador

Julius Meinl Living PLC, prin intermediul companiilor parte din grup, achiziționează „active imobiliare importante în capitalele politice și economice europene, pentru a le dezvolta în proprietăți hoteliere de top”. De principiu, acestea cuprind apartamente pe care grupul le operează ulterior („Julius Meinl Living”).

Cea mai emblematică proprietate a Julius Meinl Living este „The Julius Prague”. Acest hotel are o suprafață totală de 16.162 pm și dispune de 168 de camere și apartamente de lux, cu restaurant, cafenea, săli de ședință, spațiu de co-working și o sală de sport. În plus, hotelul conține și un magazin de alimente și băuturi gourmet marca House of Julius Meinl. De la deschidere, The Julius Prague a devenit unul dintre cele mai bine cotate hoteluri din Praga, dar și unul dintre hotelurile cu cele mai multe recenzii.

Julius Meinl Living este deținut în totalitate de familia Julius Meinl, cu o tradiție de business de 162 de ani, în special în domeniul cafelei și al cicolatei.

În România, Julius Meinl deține fabrici de ciocolată la Timișoara și București.