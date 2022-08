Un hotel de 5 stele din Snagov instruiește liceeni: „Lipsa forței de muncă se află la cel mai înalt nivel din ultimii 30 de ani”

Un complex hotelier de 5 stele din Snagov, fostă vilă comunistă de agrement, se plânge de lipsa forței de muncă din sectorul HoReCa și a făcut un parteneriat cu un liceu din localitate, pentru a instrui elevi în acest domeniu, în sistem de învățământ dual.

„Lipsa forței de muncă se află la cel mai înalt nivel din ultimii 30 de ani pentru industria ospitalității. Singura soluție sustenabilă pe termen lung este parteneriatul public privat, așa că am decis să ne implicăm activ în dezvoltarea învățământului profesional dual în domeniul turismului, inițiativa noastră fiind de altfel singura de acest fel în horeca la nivelul județului Ilfov în anul școlar 2022-2023”, a declarat Marius Sucală-Cuc, manager general al Snagov Club, citat într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Snagov Club este un complex hotelier și de evenimente operat de firma Euroconstruct Trading ‘98, fondată de oamenii de afaceri Sorin Vulpescu și Dan Besciu, care erau cunoscuți în HoReCa și cu restaurantul Golden Blitz din București, făcut celebru de fostul președinte Băsescu.

Euroconstruct a închiriat clădirea din Snagov de la RAAPPS, regia autonomă a statului care administrează locuințele de protocol. Hotelul este fosta vilă Muntenia, construită în anul 1952, folosită în ultima parte a perioadei comuniste mai mult de potentații vremii. Clădirea a fost renovată în anul 2007. În prezent, Snagov Club include singurul hotel de cinci stele din județul Ilfov și are 74 de angajați.

În cadrul noului proiect de școală duală, Snagov Club colaborează cu alți doi operatori din zonă, Casa Vlăsia și Lagoo Snagov. Firmele vor înființa o clasă de învățământ dual în cadrul Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu - Snagov, în domeniile de pregătire profesională turism și alimentație lucrători hotelieri.

24 de elevi urmează să fie încadrați în această clasă, în noul an școlar 2022-2023, începând cu clasa a IX-a. Modulele principale de pregătire sunt: Calitatea în turism și alimentație, Structuri de primire turistica și Procese de baza in alimentație, plus instruire practică la unul dintre cei trei operatori HoReCa.

Liceenii vor primi bursă lunară de 400 lei (200 lei bursă profesională și 200 de lei susținere financiară din partea agentului economic), acces la examinări de medicină a muncii și analize medicale, echipament de lucru și protecție, o masă pe zi la partenerul de practică și vor putea beneficia de programul guvernamental Bani de liceu. Elevii performanți vor putea beneficia și de burse de merit.