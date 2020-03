O firmă IT din Cluj ce dezvoltă un motor de căutare pentru industria globală de stomatologie a atras o investiție de 100.000 de euro

Startup-ul românesc Gumzzz, care va pune la dispoziția pacienților din întreaga lume opțiuni de a accesa servicii și pachete stomatologice din diferite țări, a închis o primă rundă de finanțare de 100.000 de euro. În prezent, startup-ul înființat în Cluj-Napoca este evaluat la 1 milion de euro.

Pacienții care se înscriu pe platformă până la 11 mai vor primi o consultație gratuită la una din clinicile din România înscrise pe platformă, din orașe precum București, Cluj, Târgu Mureș sau Baia Mare.

Gumzzz se adresează pacienților și cabinetelor, respectiv clinicilor stomatologice, concentrându-se pe îmbunătățirea procesului de selecție a serviciilor medicale, dar și pe oferirea de soluții cu privire la asigurări medicale dentare și finanțare pentru pacienți.

Pacienții vor putea selecta gratuit clinica stomatologică cea mai relevantă pentru ei pe baza recenziilor transparente făcute de alte persoane. De asemenea, platforma permite pacientului să interacționeze în timp real cu departamentul de suport Gumzzz sau cu o persoană desemnată din echipa unității medicale alese și dispune de opțiunea de încărcare de documente pentru a fi vizualizate de medicul stomatolog.

Pentru clinici, Gumzzz creează un context digital favorabil în care acestea își pot construi o prezență virtuală relevantă prin contul de pe platformă. De asemenea, clinicile pot interacționa live cu pacienții și pot avea o evidență clară a programărilor și a eventualelor anulări. În plus, Gumzzz oferă un mediu controlat în care cabinetele și clinicile stomatologice își pot lista ofertele speciale, având certitudinea că acestea vor ajunge direct la grupul țintă care are oportunitatea de a le achiziționa direct din platformă.

În curând, Gumzz va oferi servicii de asigurare medicală dentară și finanțare pentru pacienții care folosesc serviciile clinicilor din platformă. De asemenea, pacienții vor avea ocazia să plătească direct cu cardul prin intermediul platformei sau direct la clinică, păstrând astfel o evidență a cheltuielilor și procedurilor care pot fi regăsite permanent în contul de utilizator din platformă.

În plus, Gumzzz va oferi utilizatorilor informații relevante despre opțiunile de transport si facilitățile de cazare din orașul în care se află clinica aleasă, plus atracțiile turistice din zona respectivă. Astfel, platforma include și componenta de turism medical, iar pacientul are control asupra serviciilor medicale, cazării și transportului.

În spatele soluției Gumzzz stă o echipă de 15 oameni, formată din programatori, specialiști în marketing și medici stomatologi. Compania este condusă de Vlad Șuteu, antreprenor din Cluj-Napoca, întors în România după 9 ani petrecuți la studii și în companii din Marea Britanie și Danemarca.

“La Gumzzz se lucrează de aproximativ 1 an și am hotărât să lansăm în perioada aceasta întrucât produsul nostru poate să ajute societatea în condițiile actuale, oferind astfel oportunitatea de interacțiuni reduse în procesul de rezervare online și un sprijin real pentru pacienții care au nevoie urgentă de ajutor în a găsi locurile de tratament din apropiere. Așadar, ne oferim suportul și infrastructura în orice măsură necesară, chiar și înainte de lansarea din mai.

Gumzzz își propune să rezolve multe provocări din industria stomatologică, atât pentru pacienți, cât și pentru unitățile medicale, crescând astfel nivelul de digitalizare din acest sector. Dorim să dăm putere pacientului să aleagă serviciile de care are nevoie în deplină cunoștință de cauză, transparent și rapid.

În ceea ce privește planurile de viitor, estimăm ca până la sfarșitul acestui an să includem in platformă clinci din mai multe țări cu care suntem în discuții, și, totodată, să atragem pacienți de pe alte continente.

Investiția obținută este rezultatul unui proces în spatele căruia se află o echipă experimentată și o serie de profesioniști care au devenit mentori pentru noi”, spune Vlad Șuteu, CEO și co-fondator Gumzzz.