Grupul românesc Digi și-a vândut afacerile din Ungaria cu prețul de 625 milioane Euro

Grupul românesc de telecomunicații, energie și media Digi, controlat de omul de afaceri ordădean Zoltan Teszari (51 de ani), a anunţat luni că a finalizat vânzarea afacerilor sale din Ungaria, pentru suma de 624,98 milioane de euro.

Astfel, filiala românească RCS&RDS a grupului Digi a încasat suma tranzacției de la cumpărător, 4iG- unul dintre operatorii de pe piaţa IT şi de telecomunicaţii din Ungaria.

„Societatea doreşte să informeze investitorii şi piaţa că, la data de 3 ianuarie 2022, filiala din România a societăţii (RCS&RDS) şi 4iG Plc. unul dintre operatorii de top de pe piaţa de IT şi telecomunicaţii din Ungaria au finalizat cu succes tranzacţia privind achiziţia DIGI Távközlési Szolgáltató Ltd. (Digi Ungaria) şi a filialelor sale, Invitel Ltd., Digi Infrastruktúra Korlátolt Felelősségű Társaság şi ITV Ltd., de către 4 iG Plc.”, arată grupul Digi, citat de News.ro.