Grupul românesc de companii IT Bittnet, venituri de 112,6 milioane lei în 2021

Grupul românesc de companii IT Bittnet, fondat de Mihai și Cristian Logofătu, raportează venituri de 112,6 milioane de lei pentru anul 2021, în creștere cu 3% față de anul 2020.

Grupul de companii IT listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București (BVB) raportează un profit brut de 16,2 milioane de lei, de 11 ori mai mare față de 2020.

Grupul a înregistrat un profit financiar de 9,1 milioane de lei în 2021, comparativ cu pierderea de 2,7 milioane de lei din 2020, în timp ce profitul operațional atinge valoarea de 7,3 milioane de lei, cu 24% mai mult comparativ cu 2020.

„Rezultatele publicate astăzi vin în continuarea evoluției pozitive din 2020, când profitul operațional a crescut de cinci ori față de anul 2019, iar cel net cu 5,5 milioane de lei, confirmând strategia de creștere continuă pe care am propus-o încă de la listare. Faimosul citat al lui Bill Gates legat de faptul că oamenii subestimează ce se poate face în zece ani, este mai valabil ca oricând”, declară Mihai Logofătu, CEO și cofondator Bittnet Group.

El a mai spus că „vom continua să investim și în alte companii, conform strategiei planificate de M&A, având în vedere că în cei șapte ani de la listarea la bursă, am generat pentru investitori un randament anualizat de peste 40% al sumelor investite”.

Divizia de Tehnologie, reprezentată de Dendrio, IT Prepared, Elian, Nenos, Nonlinear, ISEC și GRX, raportează o cifră de afaceri de 98,4 milioane de lei.

În cadrul aceste divizii a fost obținută o creștere a marginii brute generate, de la 13,7 la 17,3 milioane de lei, precum și o majorare semnificativă, de 167% a profiturilor operaționale generate în valoare de 7,7 milioane de lei.

Tranzacțiile pentru IT Prepared, Nenos, Nonlinear, ISEC și GRX au fost finalizate în cel de-al treilea trimestru, iar rezultatele înregistrate de acestea au fost luate în considerare în ultimul trimestru al anului 2021.

Compania se așteaptă ca cererea pentru servicii și soluții IT acoperite de portofoliul diviziei de tehnologie să fie în continuare una consistentă.

Divizia de Educație, care include Bittnet Training, Equatorial, Computer Learning Center (CLC) și The eLearning Company, a înregistrat venituri de 14,2 milioane de lei, în creștere cu aproximativ 11%.

Pe parcursul anului 2021, divizia de Educație a atras cu 50% mai mulți clienți comparativ cu 2020, clienți care, conform estimărilor companiei, vor cumpăra produse și în anii următori.

În 2021, echipa de vânzări a gestionat un număr de peste 1.500 de oportunități dintre care 676 au fost câștigate. De asemenea, compania lucrează momentan la un număr de șase oportunități de atragere de fonduri europene pentru dezvoltarea de proiecte în zona de educație, cu o valoare totală estimată la aproximativ 12 milioane de lei.

„Anul 2021 a fost cel mai activ an din perspectiva proiectelor de M&A. Am reușit să finalizăm cinci investiții noi, IT Prepared, prima investiție în zona de managed infrastructure services, Nenos&Nonlinear, prin care ne consolidăm poziția pe zona de dezvoltare software și a inteligenței artificiale, CLC, prin care ne-am extins portofoliul de certificări, în special în sectorul securității cibernetice, ISEC și GRX, care marchează o nouă etapă a dezvoltării noastre, prin crearea unei divizii de securitate cibernetică la nivelul grupului”, spune Cristian Logofătu, cofondator Bittnet Group.