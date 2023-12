Un mare grup hotelier, cu o istorie de 126 de ani, va deschide un hotel de 5 stele în Poiana Brașov

Un mare grup hotelier de lux din Europa, cu o istorie de 126 de ani, va deschide un hotel de 5 stele în Poiana Brașov.

Grupul hotelier Kempinski Hotels a încheiat un parteneriat cu Rock Development Holding, dezvoltator imobiliar din România, pentru deschiderea hotelului de 5 stele din Poiana Brașov.

Proiectul va atrage o investiție de 70 de milioane de euro din partea Rock Holding, urmând a fi primul complex hotelier de cinci stele de lux din regiunea Transilvaniei, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

„Munții din regiunea Brașovului sunt unii dintre cei mai spectaculoși din lume și suntem încântați că am găsit o nouă destinație pentru Kempinski în Poiana Brașov”, a declarat Bernold Schroeder, CEO Kempinski Group și President of the Management Board Kempinski AG .„Ne dorim ca împreună cu Rock Holding să implementăm cele mai ridicate niveluri de lux pe scena ospitalității din regiune și să oferim o experiență cu adevărat de cinci stele tuturor turiștilor care vor alege România”.