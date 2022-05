Grupul eMAG, afaceri de 9,5 miliarde lei în 2021. Ce investiții a făcut anul trecut

Grupul eMAG, care cuprinde și zona de investiții, a ajuns la afaceri de 9,572 miliarde de lei în 2021, conform lui Tudor Manea, CEO-ul companiei.

Totodată, eMAG România, cel mai mare retailer online de la noi, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 5,682 de miliarde de lei.

Dante Internațional, compania care deține eMAG (eMAG România, Bulgaria, parțial Ungaria și FashionDays) a avut afaceri de 7,346 miliarde de lei în 2021, al doilea an de pandemie, o creștere de 60% față de 2019, a spus directorul general al companiei, joi, în timpul unei conferințe de presă.

Tot în 2021, eMAG a lansat un plan de investiții pe 10 ani, iar acum, Iulian Stanciu, Președintele Executiv al companiei, a prezentat ce înseamnă aceste investiții după primul an de la anunțul oficial.

Astfel, investițiile făcute în 2021 au fost în:

„Am venit la începutul lui 2021 cu un plan foarte ambițios de investiții. Ne-am făcut un plan pe 10 ani, iar ca parte a acelui plan, am venit investițiile pe următorii 3 ani, investiții menite să ducă e-commerce-ul în diverse alte zone. Și am văzut în ultima vreme dezvoltându-se foarte rapid Tazz și mai nou Freshful, investiții în companii noi, investiții în tehnologie și investiții în diverse alte zone. De ce sunt bune aceste investiții și de ce un plan pe 10 ani, mai ales în contextul actual, o să pară puțin ciudat, pentru că dacă nu gândești pe termen lung și nu faci investiții, nu ai cum să schimbi fundamental un serviciu sau să scazi semnificativ un cost. Pentru că în investiții pe termen lung se pot schimba lucruri foarte mult, astfel încât serviciile să evolueze și costurile să meargă în jos”, a spus Iulian Stanciu, Președinte Executiv eMAG.

Întrebat dacă se așteaptă la o recesiune în perioada următoare, Iulian Stanciu a spus că „în perioada imediat următoare, nu”.

„Suntem foarte atenți. În anumite zone am amânat investiții, suntem mai prudenți decât de obicei. Adică anul trecut, imediat după pandemie, am fost foarte expansivi și am dat drumul multor inițiative. În momentul de față, numărul de inițiative noi pe care le avem, în afara acestui plan, este mai redus, dar continuăm extinderea”, a completat el.