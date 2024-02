Un mare grup agricol românesc a primit subvenții mai multe, dar a ieșit pe pierderi

Grupul agricol românesc Holde Agri a primit subvenții de 19,2 milioane de lei în anul 2023, în creștere cu 43% față de 2022, dar a ieșit pe pierderi de 27,7 milioane de lei, business-ul plângându-se, printre altele, de lipsa unor instrumente de protecție din partea statului.

„Anul 2023 ne-a testat limitele și ne-a pus în fața unor provocări fără precedent care ne-au adus în situația de a avea primul an de la înființare în care raportăm pierdere contabilă. Motivele principale sunt legate de costurile de înființare a culturilor foarte mari, prețuri de valorificare a recoltei mult mai mici dar și lipsa unor instrumente de protecție din partea statului, în contextul interferențelor din piață, pe fondul războiului din Ucraina, a exporturilor rusești și subvențiilor acordate de alte țări, precum Ungaria și Polonia Cu toate acestea, datorită eforturilor susținute și adaptabilității echipei noastre, am reușit să înregistrăm o creștere notabilă a producției și să scădem semnificativ costurile indirecte per hectar. Prin urmare, suntem încrezători că sectorul agricol își va reveni în anii următori, cu susținerea statului sub presiunea agricultorilor, dar și prin alinierea prețurilor viitoare pentru cereale la costurile de producție” - explică Liviu Zăgan, CEO și co-fondator al Holde Agri, în raportul privind rezultatele pe anul 2023.