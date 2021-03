Google adaugă linkuri de rezervare pentru toate spațiile de cazare, gratuit

Flavius-Calin Tofan

Doar ca nu este chiar pentru oricine. In primul rând, unitatea turistica trebuie sa folosească un soft de tip "booking engine" din lista partenerilor Google Hotel Ads, pentru a beneficia de acest serviciu.

Din nefericire pentru Romania, in lista partenerilor Google Hotel Ads, nu se găsește niciun soft de booking engine in limba Romana, sau care activează in Romania (suport, vânzare, etc.). Pe pagina de inrolare, Google menționează totuși ca intenționează ca intra-un viitor (nedefinit) sa creeze o platforma mai ușor accesibila din punct de vedere tehnic pentru înrolarea unităților turistice (cele care nu isi permit tarife incepand de la 100Eur/luna pentru un soft de booking engine partener Google)

In plus, presa internationala, pune aceste linkuri gratuite in contextul proceselor de tip anti-trust cu care Google deja se confrunta. Adica atragerea hotelurilor catre platforma Google Hotel Ads printr-o politica de P.R. pur comerciala.

Pe pagina de inrolare a hotelurilor in sistem, se gaseste acest text, care evidentiaza clar cam care este tinta acestei campanii:

"Start with free booking links to drive more bookings at no charge, and you can choose to participate in Google Ads at any time and gain more control over where you show. Learn more about hotel campaigns in Google Ads".