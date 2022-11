Comunitatea Google organizează la București conferința de tehnologie DevFest 2022

Comunitatea Google organizează la București cea mai mare conferință de tehnologie din România, DevFest Bucharest 2022.

AI, Kubernetes, Android, Flutter, Firebase, Machine Learning, Kotlin, Big Data, sunt câteva dintre subiectele de discuție de anul acesta la DevFest Bucharest 2022, care are loc pe 19 noiembrie, la Hotel Novotel.

Participarea la conferință se face pe baza unui bilet de acces. Mai multe detalii găsiți AICI.

Speakerii care vor participa la evenimentul dedicat celor mai noi trenduri în tehnologie sunt atât angajați Google, cât și programatori de top, Google Developer Expert și lideri din comunitățile tehnice locale.

„DevFest este o conferință care se desfășoară la nivel global, anul acesta fiind organizate 450 de evenimente în 90 de țări, la care vor participa peste 600.000 de developeri. Devfest Bucharest face parte din această comunitate fantastică și așa cum transmite sloganul evenimentului - Learn, build, and connect as a community - avem nevoie să ne reconectăm, să facem schimb de experiențe și know how, să învățăm unul de la celălalt și să construim împreună o comunitate puternică.” a declarat Carmen Ciulacu, Co-organizator Devfest Bucharest.