„Unicornul” ucrainean GitLab a supraviețuit cu bitcoin când era mic

Startup-ul IT ucrainean GitLab, evaluat la 2,75 miliarde de dolari, a fost nevoit să se hrănească din speculații cu bitcoin făcute de fondatori în perioada de creștere bruscă a criptomonedei, pentru a putea supravețui pe vremea când firma era la început.

„M-am suit pe primul val al Bitcoin, când a crescut de la 50 la 850 de dolari, și așa am asigurat investiția inițială de 100.000 de dolari pentru bootstrap-ul Gitlab, ca firmă”, a povestit cofondatorul și CEO-ul „unicornului” ucrainean, Sid Sijbrandij, într-un interviu acordat publicației britanice Sifted.

GitLab, care oferă un tool de colaborare pentru dezvoltatorii de sofware, se remarcă și prin faptul că angajații săi sunt împrăștiați în toată lumea și lucrează „remote”.

„Cred că suntem cea mai mare companie care funcționează în totalitate remote. Nu ne-am dorit asta chiar de la început. Cred că un moment esențial a fost după ce am intrat în Y Combinator (accelerator de afaceri din SUA - n.r.) și am primit primul nostru birou la San Francisco. Oamenii veneau la birou, dar numai câteva zile. Era foarte clar că biroul nu aducea nicio valoare adăugată”, a mai spus șeful GitLab, pentru Sifted, o publicație susținută de Financial Times.

Startup-ul GitLab a fost fondat în anul 2011 de antreprenorii Dmitriy Zaporozhets și Sid Sijbrandij și a atras până acum investiții de capital de risc de peste 430 de milioane de dolari, conform Crunchbase.

Miercuri, 5 februarie 2020, prețul pentru 1 bitcoin era cotat în jurul sumei de 9378 de dolari, potrivit Coindesk.