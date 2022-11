FOTO Bolt face bijuterii din trotinete electrice

Unicornul estonian Bolt, de servicii de transport în sistem ride-hailing și livrări, vrea să transforme trotinetele electrice uzate într-o colecție de cercei, brățări și pandantive.

Compania colaborează cu designerul estonian Tanel Veenre pentru colecția de bijuterii care poartă numele „Hardwear”.

Colecția include șase modele de design create manual în urma prelucrării materialelor din aluminiu folosite de Bolt în producția a peste 230.000 de trotinete electrice, se arată într-un comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

„Hardwear” este compusă din bijuterii finisate cu un strat reflectorizant, pentru un plus de vizibilitate şi siguranţă pe timpul nopţii.

Procesul de upcycling urmează strategia zero-waste, asemenea materialelor rămase şi incluse în procesul standard de reciclare.

Designerul estonian Tanel Veenre, ale cărui colecţii au fost prezentate în peste 300 de expoziţii din întreaga lume, a înlăturat vopseaua verde a trotinetelor Bolt, iar apoi a tăiat materialul, l-a modelat, anodizat şi vopsit de mână.

„A fost extraordinar să pot folosi pentru acest proiect materialele de calitate care compun trotinetele Bolt. Pentru mine este ceva ieşit din comun, deoarece am învăţat atât de multe despre aluminiu – un material cu care nu am lucrat anterior – şi am creat forme geometrice, care, de asemenea, sunt neobişnuite pentru stilul meu”, a spus Tanel Veenre.