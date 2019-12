Fondatorul Wikipedia vrea sa facă un nou Facebook, dar fără reclame

Co-fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales, susține că poate crea o rețea socială mai bună decât Facebok sau Twitter, fără reclame. Numită WT: Social, platforma nu este asociată din punct de vedere financiar cu Wikipedia, ci funcționează după un model de afaceri similar: donații, nu publicitate.

WT: Social a fost lansată luna trecută și se are în prezent aproximativ 50.000 de utilizatori, scrie The Next Web.

Accesul la platformă este pe baza unei liste de așteptare; când m-am înscris, eram al 45.543-lea utilizator de pe listă, însă în aproximativ jumătate de oră am primit acces la funcțiile platformei. Ca alternativă, utilizatorii pot plăti 13 dolari pe lună sau 100 pe an pentru a avea acces imediat la platformă.

Jimmy Wales a declarat pentru Financial Times că „modelul de business al companiilor de social media — publicitate pură — este problematic. Se dovedește că astfel câștigătorul este conținutul de proastă calitate”.

Interfața WT:Social este destul de simplă în prezent, cu un feed alcătuit din postările utilizatorilor și comentarii care le însoțesc.

Potrivit presei internaționale, știrile reprezintă o prioritate pentru rețeaua de socializare, platforma de social media fiind un spinoff al proiectului anterior al lui Jimmy Wales — WikiTribune — care trebuia să fie un site de știri global, format din jurnaliști profesioniști și cetățeni contribuitori.

Atât WikiTribune, cât și WT: Social pun accentul pe combaterea știrilor false. Fiecare postare de pe platformă prezintă proveniența articolului, precum și sursele.

De asemenea, utilizatorii se pot alătura diferitelor „SubWikis”, care sunt asemănătoare grupurilor de Facebook sau subreddit-urilor de pe Reddit. Un alt element asemănător altor rețele sociale sunt hashtag-urile pe care utilizatorii le pot folosi pe platforma.

Momentan, postările de pe WT:Social sunt sortate cronologic, dar site-ul intenționează să adauge un sistem de vot pentru a promova postările de calitate.

Jimmy Wales nu pare prea îngrijorat că nu platforma sa nu va strânge banii necesari pentru a funcționa; într-un interviu acordat publicației Financial Times, co-fondatorul Wikipedia a dat ca exemplu succesul Netflix și The New York Times, adăugând că oamenii sunt dispuși să plătească pentru conținut de calitate.