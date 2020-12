Fondatorul UNTOLD lansează o aplicaţie de turism şi entertainment

Fondatorul UNTOLD, Bogdan Buta împreună cu Sveatoslav Veaceslav Vizitiu, un prieten din studenție, și-au făcut debutul ca antreprenori IT după dezvoltarea unei aplicații "de experiențe". Aplicația a atras deja, înainte să fie finalizată, investitori, respectiv pe Voicu Oprean, fondatorul companiei de software din Cluj-Napoca AROBS și fondul de investiții Early Game Ventures. Inainte de finanţare starutp-ul a fost evaluat la 4 milioane de euro.

În primă fază (pre-money- evaluarea inițială a startup-ului, înainte de prima investiție primită), aplicația a fost evaluată la aproape 4 milioane de euro, iar investiția din primul stadiu (pre-seed- suma de care are nevoie un start-up pentru a derula proiectul) se ridică la circa 800.000 de euro, din care 500.000 i-a alocat Bogdan Buta și alți 350.000 de euro au fost puși pe masă de investitori.

“Puțini știu despre mine că eu am terminat facultatea de Automatică și Calculatoare, în Cluj-Napoca, așa că discuțiile despre software development nu îmi sunt străine. Am avut de-al lungul timpului mai multe idei, însă am preferat să mă concentrez pe dezvoltarea UNTOLD, în acel moment. Acum însă consider că este momentul oportun să lansăm această aplicație care, spunem noi, va revoluționa la nivel global tot ce înseamnă zona de experiențe”, a explicat Bogdan Buta.

“Am întâlnit de multe ori idea unei platforme care oferă posibilitatea de a rezerva și a cumpăra experiențe, dar de fiecare dată am decis să nu investim. Motivele au fost multe, de la fragmentarea prea mare a pieței furnizorilor de experiențe sau gradul mic de tehnologizare al acestora până la lipsa unei strategii eficiente de go to market. Dar ceea ce ne-a făcut mereu să spunem Nu a fost abordarea acestei idei din perspectiva industriei de turism. Deși uriașă ca volume, industria de turism se caracterizează printr-o frecvență mică de cumpărare; în general nimeni nu își ia vacanță decât de câteva ori pe an, deci nici nu își cumpără bilete de avion săptămânal. Extasy abordează idea unui marketplace de experiențe și activități dintr-o altă perspectivă, mutând-o din industria de travel în cea de entertainment. De asemenea, Bogdan Buta vine cu experiența lui dovedită în marketingul dedicat generațiilor tinere, ceea ce ne-a convins că Extasy își merită locul în portofoliul Early Game”, explică Cristian Munteanu, Managing Partner Early Game Ventures.

“Orice antreprenor din zona de tehnologie știe că cea mai bună perioadă pentru a dezvolta și testa aplicații sau module noi este când industria pentru care cream aplicația sau platforma este în pauză. Deci, a investi în aplicația de experiențe – Extasy - într-o perioadă în care suntem restricționați în mișcări, mi s-a părut mai mult decît oportun. Să nu uităm că millenials - generația Y caută experiențe, este în centrul culturii lor și produsul lansat azi exact acest lucru va oferi”, a declarant Voicu Oprean, fondatorul AROBS.

Extasy se va concentra exclusiv pe a oferi cele mai inedite, diverse și de calitate experiențe (exemplu: sărit cu parașuta, concerte, pilotat avion, etc) celor interesați. De la cele locale, pe care le pot explora în orașul natal, până la cele care pot fi trăite în afara țării. Aplicația va avea și o componentă de finanțare, în parteneriat cu Grupul Financiar Banca Transilvania, prin care cei care își doresc să achiziționeze o experiență extravagantă, dar costisitoare, să poată accesa și primi un împrumut, totul direct în aplicație.

În acest moment, aplicația este dezvoltată la nivel BETA și va putea fi testată doar de câțiva utilizatori. În martie 2021 se va lansa oficial în câteva orașe din țară, urmând ca, până la finalul anului 2021, să cuprindă toate orașele din România. În 2022, fondatorul intenționează să o extindă în Europa și în America. “În 3 ani, ne-am propus ca aceasta să fie utilizată la nivel global. Consider că acest proiect are potențial real să devină următorul unicorn al României”, a conchis Bogdan Buta.

Bogdan Buta este fondatorul festivalurilor UNTOLD și Neversea. Ambele festivaluri au renume internaționale și adună sute de mii de oameni anual. De curând, UNTOLD a lansat o nouă linie de business- cea a croazierelor exclusiviste care oferă experiență de festival. Antreprenorul din Cluj-Napoca a reușit, prin festivalurile sale, sa facă transforme România într-o destinație atrăgătoare pentru turiștii străini.

Chief Technology Officer-ul proiectului, Sveatoslav Veaceslav, este un specialist renumit in industria de IT din România, care a lucrat și pentru Google. În ultimii 10 ani a lucrat cu companii de renume precum Marriot, Google, FED EX sau Oanda. Este si unul dintre cei mai mari consumatori de experiente spectaculoase cum ar fi: zborul pe aripa unui avion, diving, motociclism offroad și multe altele.

Early Game Ventures (EGV) este un fond de investiţii cu capital de risc (venture capital) finanțat cu prioritate prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 şi cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.



Fondul European de Investiţii (FEI) este parte a Grupului Bǎncii Europene de Investiţii şi este principalul finanţator de risc pentru IMM din Europa, prin instrumente de capital de risc, garanţii şi microfinanţare. În România, FEI implementează instrumente financiare cofinanţate prin fonduri structurale şi de investiţii, precum JEREMIE 2007-2013, Iniţiativa pentru IMM, POR, POC, PNDR.



Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC) susține investițiile menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare și (b) infrastructura subdezvoltată privind Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor. POC beneficiază de o alocare de 1,33 miliarde euro din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Voicu Oprean a înființat AROBS în 1998, când pur și simplu a rămas fără job. A început singur în apartamentul părinților, apoi, alaături de zece colegi, într-un apartament de trei camere (varianta românească a garajului american). Este un antreprenor care s-a implicat în industrii variate: divertisment - Soundmix, Ebriza, Managis Bio. Voicu este mentor și coach pentru multe startupuri, antreprenori din zona de business.

AROBS Transilvania Software furnizează soluții și produse IT și este o firmă cu capital 100% românesc, cu expertiză în servicii software pentru mai multe industrii și specializare înaltă pe Automotive, Life Sciences & IoT, Travel, Telematics, telematics, soluții de optimizare a afacerilor.