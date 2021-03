Un startup IT fondat de un român primește o finanțare de 1 milion euro

Startup-ul fintech Etvas, cu sediul în Germania și fondat de un român din Iași a atras o finanțare de un milion de euro. Firma IT oferă servicii personalizate clienților băncilor și companiilor de asigurări prin intermediul unui marketplace.

Etvas, platforma software as service de tip B2B2C, a fost înființat în anul 2019 de antreprenorul român Ilie Ghiciuc și co-fondatorul Sören Timm, expert în servicii financiare din Germania.

Platforma funcționează sub forma unui marketplace, care pune în legătură, pe de o parte, parteneri din industria financiară – bănci și companii de asigurări cu furnizorii de servicii cu valoare adăugată.

Etvas ajută astfel companiile să ofere clienților finali servicii personalizate, apropiate de nevoile lor curente, printr-o experiență digitală unică. Serviciile sunt sugerate consumatorilor pe baza unor criterii de înaltă relevanță – inclusiv instoricul lor financiar, prin intermediul algoritmilor machine learning.

„Conceptul de servicii cu valoare adăugată vine să completeze nevoia tot mai mare a companiilor de a-și fideliza clienții și de a monetiza mai bine relația cu aceștia. Într-o piață tot mai competitivă, oferirea de extra-beneficii, într-un mod relevant, care are în spate tehnologia AI, devine elementul diferențiator”, explică Ilie Ghiciuc, co-fondator Etvas.

În prezent, platforma Etvas este dezvoltată cu ajutorul unor specialiști IT români, urmând ca, în perioada următoare, echipa de developeri să crească. De altfel, compania este în plin proces de recrutare. Capitalul atras prin această finanțare va fi utilizat pentru dezvoltarea produsului și pentru a integra noi parteneri. „Viziunea noastră este de a construi un marketplace global de non-financial value added services pentru bănci și companii de asigurări”, a adăugat Ilie Ghiciuc.

Proiectul ETVAS reprezintă o confirmare a viziunii antreprenorului român legată de importanța tranziției de la outsourcing la crearea de proprietate intelectuală pe piața de IT locală. De altfel, Thinslices (companie din Iași, înființată de Ilie Ghiciuc) și-a anunțat recent planul de a cataliza și inspira comunitatea de start-up-uri pentru a investi în crearea de produse tehnologice proprii.

Printre investitori se numără două dintre cele mai importante fonduri de tip venture capital din Europa - High-Tech Gründerfonds și Main Incubator - fondul Plug and Play, din Silicon Valley și Sparkasse Bremen, care în ultima vreme și-a crescut interesul pentru investițiile în zona digital. De asemenea, Etvas a fost susținut printr-o investiție „pre-seed” și de către Next Commerce Accelerator, care are în spate investitori precum Edeka, Haspa, Tchibo și Beiersdorf.

Ilie Ghiciuc are o experiență de 17 ani în calitate de CTO și antreprenor IT. În anul 2010, a fondat compania de software development Thinslices. Firma creează produse digitale complexe, platforme web şi aplicaţii mobile pentru startup-uri şi grupuri de inovaţie. Cu echipa sa de 100 de angajați, a implementat de la înființare și până în prezent peste 150 de proiecte IT.

Sören Timm are 20 de ani de experiență în servicii financiare în Germania. Cel mai recent, Sören Timm a lucrat pentru grupul britanic CPP, unde a condus, din 2007, operațiunile din Germania și Austria în calitate de Managing Director. CPP dezvoltă servicii pentru sectorul financiar și de asigurări.