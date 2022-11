Fondul băcăuan Evergent investește în agricultură și IT

Firma de investiții Evergent Investments, cu baza la Bacău, își continuă investițiile în agricultură, în județul Argeș, și în tehnologia informației (IT), la București.

„Proiectele de tip private equity diferențiază compania față de ceilalti actori ai pieței de capital și aduc un raport atractiv randament/risc, cu profit semnificativ pe termen lung. Cadrul legal FIA permite alocarea a până la 40% în active nelistate, iar EVERGENT Investments și-a setat o primă “bornă” de 20-25% din active pentru alocarea în aceste proiecte” - a precizat fondul de investiții, marți, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Agrointens SA, companie din Grupul Evergent, a mărit suprafața pentru cultivarea afinelor prin achiziția unui teren de 23 ha în Rătești, județul Argeș, ajungând după plantare la o suprafață totală de 109 ha.

De asemenea, Evergent Investments investește în sectorul IT prin achiziția unui pachet semnificativ din acțiunile producătorului român de software MWARE Solutions SA, companie cu sediul central la București.

Sectorul IT este unul de importanță majoră în economia României, cu un aport de aproximativ 6,2% la Produsul Intern Brut, adică 13,6 miliarde de euro.

„Așteptările acestui sector sunt de creștere cu rate de două cifre în anii următori” - este predicția investitorilor Evergent.

MWARE Solutions SA se diferențiază de jucătorii locali și chiar internaționali din sectorul IT deep-tech prin platforma sa tehnologică, care introduce capabilitatea de analiză a datelor nestructurate din cadrul organizațiilor utilizând un model semantic de înțelegere a datelor bazat pe rețele neuronale, cu capabilități native de tip deep-learning și machine learning pentru a descoperi noi perspective în luarea deciziilor, înțelegerea clienților, noi indicatori și posibilități de automatizare a proceselor organizaționale bazate pe inteligență artificială.

Principalele rezultate Evergent pe primele 9 luni ale anului 2022:

În primele 9 luni ale anului 2022, Evergent Investments a avut un rezultat net de 101,4 milioane de lei, o depășire cu 57% față de rezultatul estimat pentru întreg anul 2022.

Valoarea totală a activelor administrate de fond (AUM) este de 2,193 miliarde de lei.

În perioada ianuarie-septembrie 2022, Evergent a realizat investiții de 175,4 milioane lei.

Cu o experiență de peste 30 de ani pe piața românească de capital, Evergent Investments este condus acum, la nivel executiv, de Claudiu Doroș - presedinte-director general și Cătălin Iancu - director general adjunct.

„În primele nouă luni ale anului 2022, EVERGENT Investments a obținut rezultate solide, marcând o depășire cu 57% a bugetului estimat pentru întreg anul 2022, într-un context marcat de incertitudinile geopolitice și economice care au indus volatilitate extremă piețelor. Am operat cu prudență și am rebalansat portofoliul de active cu o atenție deosebită la managementul riscului. Am continuat să aplicăm strategia companiei prin alocarea capitalului în sectorul financiar-bancar și energetic la BVB, dar și în investițiile de tip private equity în sectoare ca IT și agribusiness, cu potențial crescut de rentabilitate pe termen mediu și lung. Rezultatele obținute confirmă soliditatea modelului de business și forța EVERGENT Investments.”, a declarat Claudiu Doroș, președinte al Consiliului de Administrație și director general al Evergent Investments.