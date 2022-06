Firmele au scos cu 50% mai multe joburi față de anul trecut, în România. Top domenii în care se caută angajați

În primele șase luni din 2022 au fost postate cu 50% mai multe joburi pe platforma de recrutare online eJobs, față de aceeași perioadă din 2021 și cu 10% mai mult față de 2019, astfel că domenii ca retail, servicii, industrie alimentară sau turism au fost cele în care s-a resimțit cel mai mult nevoia de angajați.

Reintrarea companiilor într-un ritm de activitate asemănător anilor 2018 și 2019 a dus la o creștere imediată a numărului de locuri de muncă disponibile în piață, conform eJobs.

„A fost cel mai bun semestru din istoria eJobs și se prefigurează că 2022 va fi cel mai bun an de până acum. Aproximativ 250.000 de joburi noi au fost postate în platformă din ianuarie, numărul de clienți noi a crescut cu 14% vs S1 2021, iar încasările au înregistrat un avans de 50% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dacă facem însă comparația cu 2019, un an mult mai apropiat, ca dinamică, de 2022 decât anii de pandemie, am avut un plus de aproape 70%”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs România.