Firmele care caută lucrători trebuie să pună în anunț salariul oferit, pentru șanse mai mari la angajări (BestJobs)

Firmele din România care caută lucrători trebuie să pună în anunțul de angajare și salariul oferit, astfel încât să atragă mai mulți candidați, potrivit platformei de recrutare online BestJobs, care mai arată că anunțurile care menționează oferta salarială primesc cu 37% mai multe CV-uri.

Selectarea joburilor care afișează salariul devine o tendință în căutările candidaților români, cu atât mai mult cu cât aceștia folosesc funcția de ordonare a joburilor de pe platforma de recrutare online inclusiv după nivelul salariului, pe lângă domeniu, locație, nivel de experiență sau mod de lucru.

Datele arată că peste un sfert din totalul aplicărilor s-au îndreptat către acele anunțuri care menționează salariul, iar în prezent, 1 din 5 joburi de pe platformă are salariul publicat.

„Faptul că tot mai multe anunțuri afișează salariul este un semn clar că angajatorii au început să răspundă nevoilor candidaților, mai ales în acest an când atragerea de talente potrivite s-a dovedit a fi o provocare. Așa cum am observat și din răspunsurile angajaților la sondajele noastre, salariul este un factor de decizie în aplicarea la un job sau în schimbarea lui, întrucât peste 60% dintre respondenți declară că și-ar schimba locul de muncă pentru un salariu mai mare. În plus, afișarea salariului în anunțul de angajare le oferă un avantaj recrutorilor, deoarece atrag mai mulți candidați și selecția celor care aplică se face mai eficient”, spune Ana Vișian, Marketing Manager BestJobs.