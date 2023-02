Firmele IT din România cred că pe ele nu le va lovi criza globală din industria tech, manifestată prin concedieri - sondaj ANIS

Pinzariu Teodor

Si au dreptate. Sa ne intelegem Microsoft, Google, Twitter sau Meta, desi detin o uriasa parte din capitalizarea acestul domeniu, nu sunt nici pe departe cei mai mari angajatori in acest domeniu. Ca si comparatie, gigantul Google are mai putini angajati directi in intreaga lume decat unul din fostii mei angajatori al carui nume nu este nici pe departe atat de faimos. Cei nici 100k de indivizi concediati in intreaga lume de catre gigantii sus numiti sunt peanuts in contextul industriei reale.