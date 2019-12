INFOGRAFIC Câţi bani au câştigat firmele IT din vânzările de software

Sectorul de activități de realizare a soft-ului la comandă (CAEN 6201) a înregistrat creștere de 2 cifre a veniturilor în 2018 față de anul precedent, arată un studiu Coface. Mai mult de trei sferturi dintre firmele din sector au înregistrat profit net la finalul anului trecut, dar gradul de îndatorare la nivelul sectorului de 47,9% este în scădere față de 2017.

Un nou studiu realizat de Coface România privind sectorul de “Activități de realizare a soft-ului la comandă” (software orientat către client - CAEN 6201) indică o evoluție pozitivă a veniturilor în 2018 acestea crescând cu aproximativ 18% față de 2017, profitabilitatea aflându-se într-o ușoară creștere. Studiul a agregat datele a 8.608 de companii care au depus datele financiare pentru anul 2018 (la nivelul lunii septembrie 2019) și care au generat o cifră de afaceri consolidată de 14,89 miliarde lei. Ponderea cotei de piață cumulate deținute de cei mai importanți 10 jucători este de 27%, ceea ce relevă un grad scăzut de concentrare.

Companiile care activează în acest sector au înregistrat o lichiditate curentă pe parcursul anului 2018 de 1,71, capitalul de lucru fiind mai puțin expus unor șocuri negative, într-un context volatil (scăderea veniturilor sau neîncasarea creanțelor). Durata medie de colectare a creanțelor în sectorul analizat a scăzut ușor de la 99 de zile în 2017, la 96 zile în 2018, rămânând totuși peste nivelul înregistrat la nivel național.

Rezultatul net consolidat la nivel sectorial pentru anul 2018 a fost de 9,7%, în ușoară creștere față de nivelul din 2017 (9,6%). Cu toate acestea, 22% dintre companii au înregistrat o pierdere netă la sfârșitul anului 2018, 14% dintre companii având o pierdere mai mare de -20% și 43% dintre aceastea generând un profit peste 20%. Gradul de îndatorare la nivelul sectorului de 47,9% este în scădere față de anii anteriori (49,3% în 2017, 52% în 2016). Este de menționat faptul că 16% dintre companii prezintă un grad de capitalizare negativ (echivalent cu o îndatorare mai mare de 100%), iar pentru 6% gradul de îndatorare depășește 80%, companiile din acest sector fiind mai puțin îndatorate decât cele din alte sectoare.

„Spre deosebire de alte sectoare din România, industria de software IT se deosebește prin ponderea mult mai mare a cheltuielilor cu salarii în total cheltuieli (56%, de aproape 4 ori peste media națională) și o valoare adăugată foarte mare (profitul operațional din industrie este de 10% din venituri, dublu față de media națională deși salariile plătite sunt de două ori mai mari). De aceea, consider ca stimulentele fiscale actuale nu trebuie eliminate. O eventuală taxare cu 10% a venitului angajaților ar genera venituri publice la stat mult inferioare pierderilor cauzate de eventuala plecare a companiilor de IT din România, plecări posibile și probabile (deoarece se poate lucra pe contract tip freelancer),” a adăugat Iancu Guda, Services Director, Coface România.

Potrivit Eurostat, ponderea sectorului TIC în PIB, în România, era 3,53% raportat la datele din 2017. De asemenea, conform datelor INSEE, angajații care activează în domeniul informațiilor și comunicațiilor sunt remunerați, în prezent, în medie cu un salariu net lunar de 6.764 lei, dublu față de media salariului net la nivelul întregii economii, de 3.044 lei.