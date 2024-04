Patru firme IT din România, incluse într-un top Financial Times al companiilor din Europa cu cea mai rapidă creștere

Patru firme IT din România au fost incluse în clasamentul „1.000 de companii cu cea mai rapidă creștere din Europa”, realizat de publicația de business Financial Times.

Cele patru firme din domeniul IT & Software se situează în clasamentul realizat de FT și Statista, ajuns la a 8-a ediție, pe următoarele locuri:

AscentCore Technology – locul 185

RebelDot – locul 382

Arctic Stream – locul 460

Mindit.io – locul 832

Fondat în 2019, RebelDot este un dezvoltator software din Cluj-Napoca, cu prezență internațională. Firma cu experiență în dezvoltarea de aplicații web și mobile sprijină atât companii de tip enterprise, cât și fondatori de startup-uri, aflați la început de drum, oferind servicii de consultanță și implementare, de la stadiul de idee, și pana la cel de lansare și mentenanță a produsului digital.

Arctic Stream, listată la Bursa de Valori București, sub simbolul AST, este o companie cu capital integral românesc, fondată în 2017. Firma oferă servicii precum: evaluarea infrastructurii IT; consultanța; proiectarea, reproiectarea, integrarea și dezvoltarea infrastructurii de date și de securitate IT; managementul de proiect, configurarea, implementarea și migrarea de soluții complexe; alături de mentenanța și suportul operațional post-implementare.

Mindit.io, fondată în 2015 de antreprenoarea Irina Arsene, activează pe piața de product engineering și oferă servicii personalizate de software end to end (software personalizat, business intelligence, integrare, m&s) către companii de tip enterprise din Elveția, Germania, Franța și SUA.

AscentCore Technology, cu birouri în Cluj-Napoca și SUA, oferă servicii digitale end-to-end într-o gamă largă de industrii și tehnologii.

În clasamentul FT se regăsesc și 5 companii din Bulgaria, 13 din Ungaria și una din Serbia.

Pentru includerea în ediția din 2024, a fost necesar ca fiecare dintre cele 1.000 de companii să aibă o CAGR minimă de 36,9% în perioada 2019 și 2022.

Metodologia utilizată de FT și Statista a avut în vedere date financiare certificate și patru criterii principale pentru includerea în clasament: (1) Venituri minime de 100.000 euro în 2019; (2) Venituri de cel puțin 1,5 milioane de euro generate în 2022; (3) Compania să fie una independentă (nu o filială sau sucursală); și (4) Creșterea să fi fost organică, stimulată intern, nu prin achiziții și fuziuni.