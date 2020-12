Cât investesc firmele în cursuri de IT pentru angajaţi

Valoarea pieței de educație IT alternativă este de aproximativ opt milioane de euro, iar în 2021 ar putea crește cu 15%, conform estimărilor unei şcoli informale de IT. Cât plătesc firmele pentru cursuri de IT pe an/per angajat.

“Printre elementele care generează această dezvoltare a domeniului educației IT se numără: schimbările de pe piața muncii care determină foarte multe persoane să se reprofesionalizeze; deficitul acut de specialiști IT; digitalizarea accelerată a majorității industriilor pe fondul pandemiei; accesul tot mai facil a unor categorii de oameni la instrumente moderne de calcul, dar și infrastructura foarte bună a României de acces la internet fix”, explică Mihai Talpoș, managing partner al Grupului de Inițiativă pentru Educație Informală.

Grupul de Inițiativă pentru Educație Informală a lansat, în 2013, Școala Informală de IT (ȘIIT), un brand de educație non-formală din industria IT din România.

România este țara UE în care companiilor le este cel mai greu să recruteze specialiști IT&C, în 2018 aproximativ 90% dintre ele întâmpinând dificultăți în a-și ocupa pozițiile deschise în zona tehnică, conform unui raport Eurostat, publicat anul acesta. În schimb, la nivel european 58% dintre companii au raportat dificultăți în a recruta specialiști IT&C.

Clienții persoane fizice învestesc în jur de 270 de euro pe lună în propria pregătire IT, cele mai populare cursuri la nivelul Școlii Informale de IT fiind cele de Webfrontend Development, Introducere în IT, Testare software, Java și UI/UX. Pe de altă parte, pe segmentul corporate, cele mai solicitate cursuri sunt cele de lucru cu bazele de date (SQL), Python, User Experience Design (UXD), Business Analyst (BA), programare Java, framework-uri de lucru (angular react).

În general, companiile investesc între 500 și 1.500 de euro pe an pentru fiecare angajat pregătit. Firmele care apelează cel mai des la pregătirea angajaților prin cursuri IT sunt cele din domenii precum IT, telecom, bancar, retail, utilități.

Managementul ȘIIT se așteaptă ca anul viitor aproximativ 3.600 – 4.000 de persoane să aplice la cursurile sale, mai mult cu 15% față de 2020. Anual, aproximativ 40% dintre cursanți își obțin certificarea în domeniul IT & Software.