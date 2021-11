Cum vrea o firmă româno-elvețiană să obțină 7,6 milioane euro de la investitori

O companie româno-elvețiană, de tehnologii în domeniul energiei, vrea să obțină 7,99 milioane de franci elvețieni (circa 7,63 milioane euro) prin vânzarea de certificate de participare tokenizate către investitori care își neutralizează amprenta de carbon.

Într-un comunicat transmis luni StartupCafe.ro, Restart Energy Innovative Technologies AG (REIT) anunță că lansează astfel un „Sustainable Security Token, prin vânzarea de certificate de participare tokenizate pe platforma elvețiană DAURA”.

Firma spune că va folosi fondurile pentru:

„achiziția de active operaționale pentru dezvoltarea componentei de business asociate furnizării de energie a Restart Energy One S.A., unul dintre principalii furnizori privați de energie din România”;

„expansiunea globală a platformei RED, o platformă inovatoare bazată pe tehnologia blockchain ce oferă primul ecosistem de compensare tokenizat a emisiilor de carbon pentru companii și persoane fizice”.

„Obiectivul nostru este să utilizăm tehnologii de ultimă generație și modele de business inovatoare pentru a democratiza un sector încărcat de birocrație și costuri, prin eliberarea de capital, economisirea de bani, susținerea producătorilor de energie locali astfel încât aceștia să obțină venituri mai mari și să ajute la setarea cadrului pentru un viitor sustenabil. Cu o experiență bogată în sectorul energiei tradiționale, REIT AG înțelege că viitorul producției și al consumului de energie este strâns legat de posibilitatea oferită tuturor tipurilor de consumatori, fie că vorbim de companii sau persoane fizice, de a fi parte dintr-o echipă care lucrează în cadrul unui ecosistem mai sustenabil și fără birocrație. REIT AG reunește principalele atribute ale grupului nostru, experiența în furnizarea de energie electrică și o abordare îndrăzneață a sectorului energetic prin tehnologie, cu ajutorul platformei noastre RED”, spune Armand Domuța (foto), chairman of the board Restart Energy Innovative Technologies AG.

Pentru a participa la oferta sustenabilă de STO, investitorii trebuie să facă dovada neutralizării amprentei lor de carbon.

Restart Energy Innovative Technologies, Restart Energy, Zalmoxis - ce reprezintă acestea

Restart Energy Innovative Technologies (REIT AG) se prezintă drept o companie cu sediul în Elveția, „care finanțează, cercetează și dezvoltă proiecte inovatoare de energie pe baza celor mai noi tehnologii, cu scopul de a construi și a dezvolta un ecosistem de inovație în sustenabilitate”.

REIT AG reunește atât activele tradiționale generatoare de venituri din domeniul energiei regenerabile și furnizării de energie, cât și proiecte inovatoare, scalabile, din domenii precum tehnologia schimbării climatului, neutralizarea amprentei de carbon, energie regenerabilă și sustenabilitate.

La rândul său, Restart Energy spune că este „un furnizor independent de energie electrică și gaze naturale, cu capital 100% românesc, înființat în 2015 la Timișoara”. Restart Energy are peste 40.000 de clienți persoane fizice și aproximativ 5.000 de clienți corporate. Compania are operațiuni în România și Serbia și, începând cu 2021, intenționează să se dezvolte pe mai multe piețe europene, incluzând Germania și Spania. Firma estimează o cifră de afaceri de 28 milioane de euro la finalul lui 2021 și spune că are în dezvoltare proiecte de energie regenerabilă de 550 MW .

Platforma RED reprezintă „primul ecosistem de compensare de carbon tokenizat, permițând persoanelor fizice, companiilor și altor organizații să își calculeze amprenta de carbon și să obțină credite de carbon tokenizate pentru acțiunile lor pozitive de mediu, certificate sub formă de jetoane NFT sau nefungibile pe blockchain” - se mai arată în comunicatul Restart Energy.

Platforma RED are la bază o tehnologie blockchain, de ultimă generație numită „Zalmoxis”, sub marca Restart Energy. Tehnologia este o versiune îmbunătățită a Ethereum care rulează pe PoS și PoA și rezolvă problema scalabilității. În același timp, „Zalmoxis” păstrează toate avantajele Ethereum, inclusiv transferul de jetoane emise pe RED pentru rețeaua principală Ethereum. Pe de altă parte, consumul de energie este de 1.000 de ori mai mic, emisiile sunt zero, taxele de gaz aproape de zero și viteza de până la 100 mai mare.