Firma românească de curierat Sameday vrea să cumpere un operator din Ungaria

Firma românească de curierat rapid Sameday, deținută acum de colosul e-commerce eMag, a anunțat, luni, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că intenționează să cumpere un operator din Ungaria, care deține 450 de puncte de livrare și capacitate home delivery.

În urma potențialei achiziții a companiei maghiare Sprinter, românii de la SAMEDAY își vor extinde infrastructura out of home din Ungaria cu 60%.

Sprinter este o companie tradițională de curierat expres din Ungaria, cu o vechime de 17 ani pe piață, care deservește un număr important de magazine online și care va livra și către România.

Sprinter este o companie cunoscută și tradițională de servicii de curierat din Ungaria, cu o prezență de peste 25 de ani pe piața maghiară de servicii expres de livrare. Compania este asociată cu nume de marcă precum rețeaua de puncte fixe de ridicare și colectare a coletelor Pick Pack Pont și Sprinter, cu zeci de ani de experiență în livrarea la domiciliu. Compania deservește un număr important de afaceri online, atât interne, cât și multinaționale, operatori de servicii consolidate și realizează livrări transfrontaliere către România și alte țări.

Până la finalul anului 2024, rețeaua Sameday out of home din Ungaria va ajunge la aproape 2200 de lockere easybox și puncte de livrare, cu acoperire în toate marile orașe și regiuni din Ungaria și care vor fi activate în perioada următoare pentru magazinele online care expediază crossborder.

„Construim o zonă de livrare unitară și fără granițe care va îmbunătăți experiența clienților și va reduce costurile de livrare pentru magazinele online din România, Ungaria și Bulgaria. Avem un plan ambițios de a ajunge la 8.500 de puncte de livrare în regiune în acest an, iar eventuala preluare a infrastructurii Sprinter reprezintă un pas important. Vom continua extinderea accelerată prin creșterea numărului de easybox-uri și introducerea unor noi puncte de livrare și a sistemelor shop-in-shop, care vor sprijini la dezvoltarea și mai accelerată a comerțului online în regiune” a declarat Lucian Baltaru, CEO Sameday Group.

Sameday spune că, în ultimele 12 luni, a înregistrat o creștere cu 115% a numărului de magazine online care au accesat serviciile de expediere crossborder, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cu un total de 95 de milioane de colete livrate în regiune în ultimul an, Sameday se află în al patrulea an de activitate în Ungaria și al doilea an de prezență în Bulgaria.

Pe fondul trendului ascendent al numărului de colete livrate în regiune, în anul 2024 Grupul SAMEDAY susține căva investi aproximativ 30 de milioane euro in creșterea capacității de livrare prin extinderea rețelei out-of-home.

Investiția totală planificată de Grupul Sameday pentru 2024 este de peste 60 milioane euro și va fi direcționată către extinderea rețelei regionale out-of-home, dezvoltării tehnologice și optimizarea capacității și vitezei de procesare și livrare.

Fondată în urmă cu 17 ani, de antreprenorul român Octavian Badescu, Sameday a fost preluată de eMag, în anul 2017. Grupul de comerț online a preluat atunci pachetul majoritar de 80% din companie care era deținut de Bădescu, iar CEO-ul Sameday, Lucian Baltaru, și-a păstrat restul de 20%. La rândul său, eMag este controlat de fondul de investiții sud-african Naspers.

În prezent, firma de curierat are o echipă de peste 5.000 de angajați și parteneri și o infrastructură digitală integrată, compania fiind prezentă în România, Ungaria și Bulgaria. Firma oferă atât servicii de livrare door-to-door, cât și livrare în peste 5000 de lockere easybox.