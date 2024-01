Firmă de marketing online din România, afaceri de 4,25 milioane EUR în 2023

O firmă de marketing digital din România a făcut afaceri de 4,25 milioane EUR în 2023, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Agenția de marketing digital Limitless Agency susține că cifra de afaceri din 2023 a fost în creștere cu 31% față de anul 2022.

Creșterea este datorată atât dezvoltării pieței de marketing digital, cât și investițiilor noi, lărgirii portofoliului de clienți și creșterii interesului și bugetelor companiilor pentru promovare online. Astfel, 56% din business este reprezentat de divizia SEO, 42% de divizia PPC și 2% de divizia Data & Analytics.

„2023 a fost un an excelent pentru agenția noastră, în care am depășit mai multe obiective de business. Ne-am consolidat și mai mult poziția pe piața de marketing digital, care este una extrem de fragmentată, cu promisiuni nerealiste la costuri foarte mici care într-o primă etapă pot crea un miraj potențialilor clienți. Doar că observăm și o educare și o conștientizare din partea clienților, care în ultimul an au alocat bugete mai mari strategiilor de marketing digital, dar cel mai important conștientizează că prin colaborarea cu o agenție mare au acces la know-how de calitate, la resurse și rezultate”, declară Daniel Slăvenie, CEO&Partner Limitless Agency.

Firma a investit anul trecut în jur de 300.000 EUR în optimizarea proceselor interne, automatizări și training pentru echipă.

„Anul trecut, ne-am concentrat eforturile noastre asupra optimizării proceselor interne, investind în automatizări și inteligență artificială pentru a îmbunătăți serviciile și produsele noastre și pentru a eficientiza costurile. Am revizuit și modernizat baza noastră de date, iar către sfârșitul anului am finalizat ajustările necesare pentru a ne extinde pe piața americană sub brandul propriu. De asemenea, obiectivul nostru principal în perioada următoare se concentrează pe dezvoltarea în domeniul tehnologiei, având în vedere intensitatea competiției din această piață”, spune Daniel Slăvenie.