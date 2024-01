Firmă IT din România, cu 125 de angajați, cumpărată de polonezi

O firmă IT din România, cu 125 de angajați și afaceri de 7 milioane de euro, va fi cumpărată integral de o mare companie poloneză cu investitori din Silicon Valley.

Într-un comunicat transmis, marți, publicației StartupCafe.ro, firma bucureșteană Softeh Plus, controlată de antreprenorul Mihail Calu (foto-dreapta), a anunțat că va fi achiziționată de compania poloneză Symfonia, susținută de susținută de fondurile de investiții Accel-KKR (din Silicon Valley) și MidEuropa (din Europa Centrală).

Părțile nu au dezvăluit suma tranzacției.

Cu o experiență de 30 de ani, Softeh Plus va continua să opereze independent, cu obiectivul principal de a-și extinde prezența în mod organic pe piața românească. Referitor la planurile de dezvoltare ale noii entități pentru anul 2023, se anticipază o creștere semnificativă a cifrei de afaceri, menținând ritmul de creștere cu două cifre înregistrat de Softeh Plus în ultimii ani, respectiv elaborarea unui plan strategic pe termen lung pentru stimularea dezvoltării continue pe piața românească.

Achiziția din România marchează primul pas în cadrul planului de dezvoltare internațională al companiei Symfonia. Softeh Plus va continua să funcționeze ca o entitate independentă, sub același brand, având ca principal obiectiv accelerarea creșterii pe piața locală.

Conform reprezentanților Symfonia, decizia de achiziție este motivată de „poziția dominantă a companiei Softeh Plus pe piața românească, ce se remarcă ca furnizor de top pe soluții ERP în sectorul medical și farmaceutic, aflat într-o ascensiune semnificativă”, potrivit comunicatului.

Symfonia a cumpărat firma românească și pentru „funcționalitățile remarcabile ale portofoliului Softeh Plus, baza consolidată de clienți și potențialul de atragere a unei noi clientele”.

„Expertiza tehnologică și potențialul nostru de business au fost remarcate pe piața europeană. Symfonia, împreună cu Accel-KKR și MidEuropa, sunt hotărâți să investească în Softeh Plus pentru a dezvolta în continuare compania și a obține o poziție de lider pe piața din România. Prin această investiție, Softeh Plus va putea oferi noi soluții pentru a servi clienții și a crește exponențial în segmentele de piață selectate. Deschidem un nou capitol în istoria Softeh Plus, menținându-ne angajamentul față de clienți și având o perspectivă îndrăzneață asupra viitorului, atât pe piața locală, cât și în regiune” - a declarat Mihail Calu, CEO Softeh Plus.

Symfonia Group, cu o echipă de peste 600 de angajați și afaceri de 40 de milioane de euro, își propune să devină unul dintre principalii furnizori de software pentru companiile mici și mijlocii din Europa Centrală și de Est.

Symfonia intenționează să capitalizeze parteneriatele cu furnizori globali de tehnologie, precum Amazon Web Services și Microsoft, accesibile tuturor companiilor din portofoliul Accel-KKR.

„Achiziția nu reprezintă doar o extindere geografică, ci și o adăugare valoroasă în portofoliul Symfonia, consolidându-ne poziția de jucător important în Europa Centrală și de Est. Oportunitatea de a colabora cu echipa românească în dezvoltarea unor proiecte inovatoare va aduce beneficii pentru toți clienții noștri”, a declarat Piotr Ciski (foto-stânga), CEO al Grupului Symfonia.

Numele Softeh Plus rămâne neschimbat. Toți angajații și managerii își păstrează rolurile actuale și continuă să se concentreze asupra a ceea ce fac cel mai bine – dezvoltarea de software calitativ pentru clienți. În lunile următoare, Mihai Calu și Piotr Ciski vor elabora un plan de tranziție pentru a consolida echipa de conducere la nivel local, cu experți operaționali și non-operaționali. În cursul anului 2024, Mihai Calu va deveni membru al Consiliului de Supraveghere Softeh Plus, transferându-și responsabilitățile de CEO.

Softeh Plus a fost înființată în 1993 și este dedicată dezvoltării și implementării de soluții software potrivite pentru mai multe domenii de activitate, precum: farmacie, medicină, construcții, asigurări, contabilitate și management. Potrivit datelor colectate de portalul de business intelligence Termene.ro, înainte de vânzarea anunțată acum, Softeh Plus era deținută de inginerul IT Mihail Calu (76%), împreună cu alți 5 acționari persoane fizice. În anul 2022, firma românească a avut venituri de 5,7 milioane EUR și profit de peste 1 milion EUR. Firma bucureșteană are 125 de angajați și a încheiat anul 2023 cu venituri de peste 7 milioane de euro.

Compania cumpărătoare, Symfonia, a fost fondată în anul Fondată în 1995, la Varșovia. Firma este lider în producția de soluții software ERP și HCM pentru IMM-uri, în Polonia. Compania are o bază de clienți diversificată și loială, de peste 50.000 de IMM-uri și își propune să devină unul dintre principalii furnizori de software pentru companii din Europa Centrală și de Est.

În august 2023, pe lângă MidEuropa - primul său investitor strategic, Symfonia și-a asigurat un al doilea investitor strategic - Accel-KKR, o firmă globală de private equity axată pe software. Accel-KKR a preluat pachetul majoritar de acțiuni. Anul trecut, fondul MidEuropa a vândut lanțul de supermarketuri profi din România către Mega Image.