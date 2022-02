O firmă IT din Cluj își deschide un business în Germania

O companie din Cluj-Napoca specializată în dezvoltarea de software își consolidează prezența pe piața din Germania și anunță că deschide un birou în München.

Ovens Enterprise, care susține că a avut afaceri de aproape 14 milioane de lei la finalul anului 2021, este reprezentată de Mihai Filip, CEO-ul companiei, care declară că a văzut o oportunitate în colaborarea cu companiile mici si mijlocii care nu au acces la personal calificat și nici suficientă putere pentru a contracta companiile mari din industrie de pe piața din Germania, conform unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Strategia vizează dezvoltarea atât prin companiile partenere, cât și prin angajații de la biroul reprezentant din Germania, al căror obiectiv este generarea de leaduri.

„Informații cu privire la potențialul pieței și stakeholderi am obținut în cadrul workshop-ului Discover digital Bavaria, organizat de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana și Invest in Bavaria și astfel ne-am conturat planul de acțiune. Parcurgem trei pași importanți: primul este cel de identificare a nevoii companiilor, cel de-al doilea câștigarea încrederii și aici faptul că avem birou și persoane de contact cu care să vorbească aceeași limbă este un mare plus și cel de-al treilea încheierea contractului”, spune CEO-ul companiei, Mihai Filip.