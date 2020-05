„Hipermarketurile sunt foarte dornice să distribuie produse românești” - cooperativă agricolă

O cooperativă agro-alimentară din România susține că, de fapt, hipermarketurile din România „sunt foarte dornice să distribuie produse românești”, „în ciuda părerii generale”.

Cooperativa Țara Mea spune că motivul pentru care mulți fermieri din România nu ajung să-și distribuie produsele prin marșile rețele de hipermarketuri este lipsa unor verigi din lanțul de business: centralizarea comenzilor, sortarea ambalarea și livrarea produselor.

Începând cu luna aprilie 2020, această cooperativă a preluat pentru 150 de fermieri activitatea de centralizare, stocare și livrarea produselor la hipermarketuri, iar de miercuri încep livările, potrivit unui comunicat transmis de firmă.

„Analiza de piață făcută de Cooperativa Tara Mea în ultimii 5 ani arată că România este perfect capabilă să asigure consumul integral de legume și fructe al locuitorilor săi. Fermierii români sunt oameni muncitori, iar hypermarketurile, în ciuda părerii generale, sunt foarte dornice sa distribuie produse românești pentru români. Singurele verigi lipsă din acest lanț sunt lipsa aparaturii și a centrelor de colectare și lipsa firească de experiență a producătorilor in estimarea, centralizarea, sortarea și livrarea legumelor”, susține organizația.

„Mesajul pentru hipermarketuri este: <<producătorii români își fac treaba lor: produc. Restul este alta meserie, nu trebuie condamnați>>. Mesajul pentru producătorii supărați pe hipermarketuri este: <<hypermarkepturile își fac treaba lor: vând>>. Centralizarea, respectarea comenzilor, ambalarea și livrarea sunt altă meserie” - a declarat Florin Burculescu, președintele cooperativei Țara Mea.

El crede că fermierii români ajung să producă mai scump decât fermierii din Polonia, de exemplu, din cauza lipsei de instalații de irigații moderne și a utilajelor agricole din România.

„Este urgent sa investim în agricultură. In primul rand in sistemele de irigații, apoi într-un kit de supraviețuire a agricultorului, care să conțină cel puțin insecticide și îngrășăminte, in linii de sortare și ambalare. Nu e firesc să ajungem sa producem, in propria țară, legume mai scumpe decât cele din import, doar pentru că nu avem mașini. Au fost situații în care a ajuns mai repede ceapa verde din Polonia decât din România, pentru că fermierii noștri recoltează manual”, a mai spus economistul.

Cu sediul central în București, cooperativa agricolă Țara Mea a fost fondată în anul 2014 și susține că a ajuns acum să reunească fermieri din bazine legumicole din județele Arad, Brașov, Giurgiu, Satu Mare, Buzău, Olt, Hunedoara, Galați, Prahova și Călărași, asigurând circa 4.000 de locuri de muncă.