Doar 19% dintre femeile care lucrează în IT spun că au fost inspirate de un model feminin în alegerea profesiei

Peste o treime (38%) dintre femeile care lucrează în IT și tehnologie susțin că lipsa femeilor din acest sector le-a făcut precaute cu privire la începerea unei profesii în acest domeniu, potrivit raportului realizat de Kaspersky.

Subliniind importanța modelelor în chestiunea diversității de gen în industria tehnologică, cercetarea a constatat, de asemenea, că doar 19% dintre femeile care lucrează în prezent în acest domeniu au fost inspirate să-și asume un rol în IT sau tehnologie de existența unui model feminin.

Cercetarea, care a implicat 13.000 de bărbați și femei care lucrează în IT, a constatat că aproape jumătate dintre femei (43%) au fost nevoite să-și găsească rolul în această industrie prin propriile lor cercetări. Alte 33% au fost încurajate să înceapă o carieră în tehnologie încă din timpul educației primite în școlile, colegiile sau universitățile în care au studiat. Aceste rezultate arată semne timpurii de schimbare la etapa de bază, dar lipsa actuală a posturilor ocupate de femei este încă o barieră cheie în calea obținerii unei forțe de muncă diverse.

În ciuda pașilor pozitivi pentru inversarea stereotipurilor de gen în cadrul industriei, pentru a remodela structurile organizaționale și pentru a schimba atitudinile culturale, în absența mai multor posturi ocupate de femei, schimbările au limitele lor. Dacă nu există exemple de urmat, nu există o cale clară pe care femeile tinere să o poată urma încă din prima etapă, cea a educației, până la accesul în industrie și apoi spre roluri de conducere pe care să le dobândească în continuare în carieră.

Evgeniya Naumova, Vice President of the Global Sales Network de la Kaspersky explică: „Rezultatele indică o problemă semnificativă, evidențiind forța efectului «bulgărelui de zăpadă» dacă se deplasează în direcția greșită. Pentru femeile chestionate, care au trebuit să meargă pe încredere în acest sector, atunci când existau atât de puține exemple feminine care se afirmaseră în acest domeniu înaintea lor, începutul a fost incredibil de descurajant. Dar cercetarea trasează, de asemenea, o linie importantă și evidențiază posibilitățile existenței unei schimbări pozitive în viitor. Faptul că tot mai multe femei lucrează în industrie ar putea da un exemplu în această privință și le-ar putea da încredere altora în legătură cu anumite temeri asociate cu inegalitatea de gen. Acest lucru ar putea oferi catalizatorul care accelerează cu adevărat schimbarea de care este mare nevoie.”

Rezultatele cercetării susțin, de asemenea, faptul că femeile pot deschide calea în această industrie pentru alte femei. Creșterea numărului de modele feminine în IT va demonstra viitorilor profesioniști abilitățile și beneficiile care pot fi obținute dintr-o carieră în acest sector. Dintre cele chestionate, 44% au evidențiat abilitățile de rezolvare a problemelor ca un prim exemplu în ceea ce privește avantajele, în timp ce 40% fac referire la salariile care pot fi obținute. Din păcate, aceste aspecte pozitive nu ajung, în prezent, să fie cunoscute de către tinerele interesate de o carieră în domeniul tehnologiei. Dacă această imagine este îmbunătățită, totuși, mai multe femei vor intra în industrie și vor excela, devenind astfel ele însele modele - un efect pozitiv al «bulgărelui de zăpadă».

Dr. Patricia Gestoso, Head of Scientific Customer Support la BIOVIA, câștigătoarea premiului Women in Software Changemakers în 2020, și membru Ada’s List consideră că există multe modalități de a schimba viitorul pentru femei, începând cu „demolarea convingerii că toate joburile din IT sunt de codare”.

Ea explică: „Există o mulțime de alte oportunități, cum ar fi managementul produselor, managementul proiectelor, proiectarea UX, asistența și instruirea. De asemenea, este important să evidențiem avantajele unei cariere în tehnologie. În timp ce carierele în domeniul tehnologiei sunt de obicei promovate prin sublinierea abilităților din domeniul științelor exacte, cum ar fi matematica, al celor legate de calculatoare și de logică, este important să subliniem că abilități precum colaborarea, comunicarea și relațiile cu clienții sunt importante pentru multe alte roluri în tehnologie”.

Mai multe descoperiri și abordări sugerate cu privire la modul de îmbunătățire a egalității de gen în sectorul tehnologic sunt disponibile în raportul complet Where are we now? Understanding the evolution of women in technology.