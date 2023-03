Fabrica românească de ciocolată Galactic, în insolvență

Fabrica românească de ciocolată Galactic, de la Baia Mare, a intrat oficial în insolvență, printr-o decizie a Judecătoriei Baia Mare.

„Astăzi s-a aprobat în instanță faptul că singura fabrică românească de ciocolată, Galactic din Baia Mare, intră în insolvență” - a informat, joi, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, compania Eurosmart SPRL, desemnată să gestioneze redresarea fabricii.

Galactic, în prezent singura fabrică integral românească de ciocolată prin prisma structurii asociative, a solicitat deschiderea procedurii de insolvență cu scopul declarat de „a depăși impasul în care se regăsește și de a găsi cele mai bune soluții pentru redresarea afacerii” - susține administratorul judiciar.

„Pentru compania Food Land Galactic și pentru brandul Galactic, reorganizarea judiciară este cea mai bună opțiune, societatea având posibilitatea de a depăși impasul în care se află și de a beneficia de protecția și avantajele oferite de procedura insolvenței. Astfel, societatea va putea duce mai departe povestea brandului românesc creat cu pasiune și consolidat în toți anii de funcționare”, a afirmat Mihaela Bocea, managing partner Eurosmart.

Compania Food Land Galactic a accesat procedura insolvenței, în speranța că se va salva de la faliment.

Compania de practicieni în insolvență sau lichidare Eurosmart susține că procedura de insolvență „are numeroase beneficii”, din care amintește:

„posibilitatea unei companii aflate în dificultate de a se proteja prin mecanisme prevăzute de legislația în vigoare,

posibilitatea de a se reorganiza și de a reintra astfel, în circuitul comercial, ca urmare a îndeplinirii cu succes a unui plan de reorganizare negociat de practicianul în insolvență desemnat, societate și creditorii săi”.

Food Land Galactic, fabrica de ciocolată din Baia Mare, produce de 25 de ani dulciuri în România, având aproximativ 300 de rețete proprii, sub conducerea ciocolatierului Liviu Fagi. Compania fabrică produse dulci atât sub brandul propriu, Galactic, cât și sub umbrela altor branduri, pentru principalele supermarketuri și hipermarketuri de pe piața din România.

Food Land Galactic a fabricat produse bazate pe rețete cumpărate, dar și produse bazate exclusiv pe rețete originale, proprii, protejate de companie prin înregistrarea la OSIM.