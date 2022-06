Energizantul unguresc Hell varsă 18 milioane EUR în județul Mureș

Compania de băuturi energizante Hell Energy derulează o investiție de 18 milioane de euro în orașul Ungheni, din județul Mureș, pentru construirea unui nou sediu de birouri.

Proiectul, demarat la începutul lui 2021, presupune construirea, până la finalul lui 2022, a unui nou sediu de birouri pentru Hell Energy, cu o suprafață de 3.800 mp, dar și a unei hale de depozitare de 10.000 mp, cu o capacitate de stocare de 12.500 de paleți.

Investiția are ca scop mărirea capacității de depozitare și fluidizarea livrărilor de produse din 4 game diferite – băuturi energizante, cafea rece gata preparată, băuturi cu vitamine, ceaiuri și băuturi răcoritoare carbogazoase – către cei 170 de parteneri-distribuitori.

Odată cu această investiție, compania susține că va crea noi locuri de muncă, iar echipa sa se va extinde cu încă 20 de angajați.

„În pofida contextului schimbător al pieței din ultimii doi ani, dar și a creșterilor repetate de costuri, putem afirma că am avut un parcurs armonios în business, iar asta se datorează construcției piramidale a acestuia, cu o bază foarte solidă de parteneri-distribuitori, la care am adăugat atenție sporită la dinamica pieței și la cerințele consumatorilor. Astfel, după doi ani destul de atipici, am început o investiție locală importantă, în strânsă colaborare cu autoritățile”, a declarat Micșunica Pelaghie, Director Național Hell Energy România.