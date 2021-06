Electronic Arts cumpără un studio de jocuri de mobil cu 1,4 miliarde dolari

Compania americană de gaming Electronic Arts, care are sute de angajați și în România, cumpără un studio de jocuri pentru mobil, pentru suma de 1,4 miliarde de dolari, cash.

Studioul cumpărat de EA este Playdemic, aflat în portofoliul conglomeratului american de divertisment WarnerMedia.

Playdemic este cunoscut mai ales pentru jocul Golf Clash. Angajații săi vor fi încadrați astfel în divizia de mobil a Electronic Arts.

Aceasta este a treia super-achiziție făcută de EA pe piața de gaming în mai puțin de un an. În decembrie 2020, americanii au cumpărat studioul britanic Codemasters, pentru 1,2 miliarde de dolari, iar în 2021 au achiziționat Glu Mobile (SUA), cu 2,1 miliarde de dolari.

Compania EA este unul dintre cei mai mari producători de jocuri video la nvel mondial. În anul 2020 a avut venituri de 5,5 miliarde de dolari.

Fondată în anul 1982, la San Mateo, California, de către antreprenorul american Trip Hawkins, Electronic Arts este cunoscută pentru jocuri ca Medal Of Honor, FIFA Football, Battlefield, Need for Speed, Fight Night, NBA Live, Tiger Woods PGA Tour, NASCAR, Mass Effect, Burnout 3: Takedown.

În România, Electronic Arts este prezentă din anul 2005. În 2020, firma sa din București (foto) a obținut venituri de aproape 240 de milioane de lei și profit de 13,8 milioane de lei, cu 530 de angajați, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.