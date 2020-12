Electronic Arts ar putea cumpăra studiourile Codemasters cu 1,2 miliarde dolari

Dezvoltatorul de jocuri video Electronic Arts a anunţat că a ajuns la un acord pentru a cumpăra Codemasters printr-o tranzacţie în valoare de 1,2 miliarde de dolari, valoare mai mare decât cea oferită iniţial de britanicii de la Take-Two Interactive Software, potrivit Reuters.

Codemasters, cunoscut pentru jocurile sale Formula 1 pentru Playstation 4, a declarat că consiliul său de administrație consideră că oferta EA este peste oferta Take-Two.

Dezvolatorul de jocuri EA este prezent şi în România încă din 2006, timp în care a dezvoltat mai multe jocuri recunoscute global, precum FIFA, Need for Speed, UFC și, începând cu acest an, NHL.

Cele mai importante 10 companii românești în 2019 după cifra de afaceri sunt Ubisoft România, Electronic Arts România, Gameloft România, Amber Studio, Playtika, Ati Studios, Super Hippo Games, Quantic Lab, King Games Studio, Bandai Namco și Those Awesome Guys.

Electronic Arts România a contribuit la dezvoltarea FIFA20, ce a inclus în premieră Liga 1 din România cu toate cele 14 cluburi de fotbal locale.