Ce echipamente IT îți sporesc mobilitatea și performanța afacerii?

Predictibilitatea si abilitatea de adaptare a afacerilor au dus o lupta grea in noul context economic, fiind structuri cheie a felului in care antreprenorii sau anumiti manageri au incercat sa pastreze profitabilitatea si eficienta echipelor pe care le coordoneaza.

Necesitatea existentei unei structuri flexibile atat in ceea ce priveste componenta operationala, dar si cea a resursei umane, cumulata cu suportul de lucru, au devenit dintr-o data chei esentiale in structura de functionare a companiilor. Noua organizare de telemunca sau context hibrid de lucru a deschis o noua perspectiva pentru infrastructura IT a unei companii – mobilitatea angajatilor fiind conectata direct cu capacitatea de a oferi mobilitate si suitelor software din interiorul companiilor (vezi Zoom, Teams, cloud services sau orice SaaS) dar si echipamentelor IT.

Intel NUC 11 Office Kit

Orice business de succes dorește să aibă cele mai performante dispozitive pentru angajații săi. Performanța dispozitivelor ultraportabile poate fi limitată uneori de spațiul redus de care dispun componentele interne, dar și de temperatura ambientală care poate genera temperaturi extreme pentru gadgeturi. Intel NUC 11 este soluția care dorește să rezolve problema performanței dispozitivelor ultraportabile dedicate productivității.

Multitasking portabil

Transferul în totalitate a mediului de business din offline în mediul online la nivel global a cauzat o scădere bruscă a laptopurilor și componentelor de desktop. Astfel, numeroși oameni au adoptat „work from home” sau sistemul de muncă hibrid (birou-acasă) într-un timp foarte rapid.

În prezent, stocurile laptopurilor ultraportabile sunt încă incerte, astfel cele mai multe dintre acestea au preț foarte mare pentru performanța oferită utilizatorilor. Minicomputerele Intel NUC 11 sau pe numele lor complet NUC 11 TNKi3, NUC 11 TNKv5 și NUC 11 TNKv7 sunt alternativele de buget și de performanță care oferă un plus semnificativ de productivitate business-ului tău. De ce să alegi minicomputerul Intel NUC 11? Kit-ul se integrează cu succes pe sistemului de muncă hibrid, iar activitățile de multitasking pot fi mult mai ușoare datorită conectivității multimedia, suportând până la patru monitoare simultan prin intermediul porturilor HDM și USB C. Dimensiunile reduse îl transformă într-un dispozitiv ușor de transportat, astfel poți continua proiectul început la birou când ajungi acasă. Tot ce mai rămâne este să-i conectezi perifericele (mouse + tastatură) ori dispozitivele de care ai nevoie pentru a-ți continua eficient toate proiectele.

Configurație Intel NUC 11

Versiunile Intel NUC 11 pot fi:

Procesor: Intel Core Rocket Lake i3/i5/i7

Placă video: Iris Xe graphics (integrată)

Suport memorie RAM: până la 64 Gb

Dimensiuni: 117 x 112 x 37/56 mm

Stocare internă (NVMe): 500 Gb

Sistem de operare: Windows 10, Windows 10 IoT Enterprise, Red Hat Linux,

Tehnologii: două porturi USB 3.2 (frontale), Ethernet, Bluetooth 4.2 și WI-FI 6, două porturi USB C, două porturi HDMI (2.0), un port 1x Thunderbolt™ 4.

Slot cart SSD: NVMe

Implementare Intel NUC 11

Configurația principală poate fi extinsă cu piese compatibile pentru a îmbunătății tehnologiile de comunicații, de procesare ori de adăuga diverse porturi de conexiune multimedia.

Astfel, atuul lui Intel NUC 11 este faptul poate deveni foarte versatil în orice domeniu de business. Memoria RAM a mini computerului suportă upgrade până la 64 Gb, iar stocarea internă poate configurată în funcție de buget și nevoile tale sau ale angajaților din compania ta. Chiar dacă nu are în configurația sa un GPU, îi poți atașa cu ușurință o placă video de cea mai generație pentru un boost de grafică în business-ului tău. De asemenea, NUC 11 poate funcționa fără oprire și este un dispozitiv excelent pentru a rula conținut multimedia în spațiile indoor.

Așadar, cele trei versiuni Intel NUC 11 pot fi o soluție foarte eficientă și versatilă pentru a înlocui desktop-urile voluminoase și laptopurile grele. Acestea cântăresc în jur 510 grame, cea grea fiind configurația cu I7. Totodată, performanțele și numeroasele porturi de conectică ale sistemului îl plasează într-o sferă a dispozitivilor esențiale unui business de succes.

Intel NUC 11 in diverse configuratii de performanta poate fi achizitionat prin partenerii ASBIS Romania. Mai multe informatii despre produsele INTEL NUC aici.

