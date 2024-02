Listă: Domenii cu cele mai mari și cele mai mici salarii în 2023, în România (raport OLX)

În 2023, angajatorii au postat peste 570.000 de locuri de muncă pe OLX, cu 12% mai puțin decât în 2022, arată un raport realizat de platformă, potrivit căruia 73% dintre candidați aleg să nu mai meargă la interviul de angajare din cauza ofertei salariale necorespunzătoare.

Anul trecut, trei milioane de oameni au căutat un job pe platformă, mai arată raportul OLX Job Index. Totodată, în 2023, 27% dintre candidați au fost descurajați de procesul de recrutare prelungit sau complicat.

„Modificările fiscale, creșterea salariului minim ar putea fi o cauză pentru scăderea de oferte de lucru. Avem și sectoare care au importat forță de muncă din străinătate. Vedem un interes mai scăzut al candidaților pentru munca în străinătate și poate este o oportunitate pentru angajatori să îi targeteze pe cei care doresc să rămână în țară, pe cei care până acum plecau în afara țării pentru 3-4 luni. Pare că acest gap între munca în țară și cea în afară începe să se diminueze” - Cezar Cârligeanu, Head of Sales, OLX România, Bulgaria și Portugalia.

În perioada 2022 – 2023, domeniul producție și logistică a fost cel cu cea mai mare creștere a salariilor.

„Când vorbim de OLX, vorbim de oamenii potriviți pe care să îi recrutați. 3 milioane de oameni au căutat un job pe OLX, în 2023. Am observat o îmbunătățire a numărului de candidați per anunț, fiind 11 aplicări per anunț, ceea ce indică faptul că media pe țară s-a îmbunătățit” - Vladimir Desliu, Senior Category Manager, OLX Locuri de Muncă.